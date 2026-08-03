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Comportamento

Fiuk vira réu após denúncia de vizinhos, saiba o motivo

Herdeiro de Fábio Jr. estaria perturbando o sossego de moradores de um condomínio de luxo

Por Flávio Monteiro 3 ago 2026, 15h31
Homem jovem de chapéu coco preto, regata branca e calça jeans clara, apoiado na traseira de um carro esportivo branco e preto, com um sorriso leve. O carro tem um aerofólio e o para-choque traseiro está danificado. Ao fundo, uma parede escura com um ar-condicionado
Fiuk é um entusiasta de carros esportivos e piloto de drift (@fiuk/Instagram)
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O cantor Fiuk entrou na mira da Justiça após seus vizinhos o denunciarem por perturbação de sossego. Aos 35 anos de idade, o artista vive em um condomínio de luxo em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e supostamente estaria atrapalhando o descanso dos demais moradores ao ligar e acelerar os veículos esportivos que possui em sua garagem durante a madrugada.

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A denúncia apresentada no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) aponta que os incidentes ocorreram entre janeiro de 2025 e março deste ano. De acordo com um boletim de ocorrência protocolado por uma vizinha no mês de abril, os carros de Fiuk também geram uma fumaça que invade a casa dos demais moradores, chegando, inclusive, a incomodar a irmã da denunciante, que é asmática.

Quarto filho do cantor Fábio Jr., Fiuk é um entusiasta de carros esportivos, tendo uma coleção de veículos e sendo praticante de drift, uma modalidade automotiva focada na capacidade do piloto de fazer curvas sinuosas de forma controlada. Em suas redes sociais, o cantor compartilha vídeos em que dirige seus veículos – que fazem uma quantidade bastante notável de barulho e fumaça.

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