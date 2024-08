Festas, paisagismo, esotérico: as novidades da decoração para o final do ano

Em 2017, onze empresários do setor de casa e decoração se reuniram para dar um basta às feiras sem graça e sem apelo, única alternativa de exposição de seus produtos. Como donos dos negócios, entenderam que precisavam mostrar mais aos seus clientes, desde uma infraestrutura que permitisse organizar ambientes até dispor de espaços que realmente criassem desejo em seus produtos. Afinal de contas, decoração é composição.

Assim, criaram a Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração e Celebração (ABCasa), hoje com mais de 650 associados, e organizaram a ABCasa Fair, atualmente a principal feira de negócios do segmento e que, em sua 13ª edição no Expo Center Norte, em São Paulo, conseguiu atingir seu propósito: encantar os milhares de compradores nacionais e internacionais que consumiram não produtos, mas novidades e tendências desse mercado, em mais de 400 espaços com tudo o que se possa imaginar no universo da decoração.

“Durante a pandemia, o mercado de decoração deu um up porque as pessoas começaram a olhar mais para sua casa. O bom é que essa tendência continua, e a cada ano, registramos crescimento do setor”, diz Eduardo Cincinato, Diretor-Presidente da ABCasa e dono da Cromus, empresa especializada em decoração de Natal. “É outra parte que as pessoas adoram. Se temos uma árvore montada que custa 8 mil reais, não dizem que é caro, mas sim se parcelamos. E não adianta mostrar algo mais barato, querem aquela porque decoração, seja qual for, é movida pelo desejo”, completa.

Realmente, os espaços com decorações de festas como Natal, Páscoa e Halloween, estavam entre os mais disputados na quarta-feira, 14, dia de abertura da feira. Outras partes bastante procuradas eram as de paisagismos com flores e plantas permanentes; de arte e papelaria criativa; e lojas de artigos esotéricos, repletas de mandalas e fontes decorativas. Em utensílios domésticos, destaque para os espaços que trazem lançamentos que combinam estética e funcionalidade, como as louças e cristais da Woolf e inovações de iluminação. Os ambientes decorados com a cor do ano, Apricot Crush – segundo a WGSN, autoridade global em previsão de tendências de consumo – que inspiram equilíbrio, bem-estar, acolhimento e sustentabilidade também chamaram a atenção.

Boas perspectivas

Além de mostrar tendências, a ABCasa é focada na realização de negócios. “Tivemos um primeiro semestre promissor e estamos entusiasmados com as projeções para o final de 2024” afirma Cincinato.

Segundo dados levantados pela associação em parceria com o IEMI Inteligência de Mercado, a produção nacional de artigos para casa registrou um crescimento de 5,3% no primeiro semestre e alta de faturamento de 6,4% no mesmo período. No varejo, o setor teve alta de 4,5% a 5% no primeiro semestre de 2024.

Com um cenário favorável de redução da inflação, menor endividamento das famílias e a recuperação gradual do poder de compra pós-pandemia, espera-se que a produção nacional do segmento cresça entre 4,5% e 5% até o final do ano, potencializados por eventos como a Black Friday, o 13º salário e as festas de fim de ano.

Ação Social

Pelo quinto ano consecutivo, a ABCasa Fair também abriu suas portas para apoiar projetos sociais voltados ao desenvolvimento de artesãos de diversas comunidades em todo o Brasil. Desta vez, montou um espaço para promover os artesãos do grupo Artesanatos de Suzano, com talentos independentes que representam as tradições e a cultura do Alto Tietê.

“Estamos muito orgulhosos em poder oferecer em mais uma edição da ABCasa Fair um espaço que conecta artesãos com profissionais e lojistas do Brasil e do exterior. Como Associação, representamos todo o mercado, desde o microempreendedor até as grandes indústrias e exportadores, e o nosso objetivo é proporcionar oportunidades de negócios para todos”, finalizou Cincinato.