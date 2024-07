Fato ou ficção? Rejuvenescimento celular pode retardar o envelhecimento

É fato que todo ser vivo envelhece. Faz parte do ciclo da vida, é inevitável. Por isso, a incansável busca por uma real fonte da juventude, além dos procedimentos estéticos que melhoram a aparência e dão ar mais jovem. O avanço da medicina genética, contudo, cada vez oferece mais evidências de que o envelhecimento pode, ao menos, ser retardado em um processo mais profundo, a nível celular, de dentro para fora.

Um estudo publicado na Cell Metabolism, por exemplo, feito com camundongos, sugere que o processo de envelhecimento pode ser acelerado, mas também revertido. Por meio de testes de biomarcadores genéticos conhecidos como relógios de metilação de DNA, que indicam a rapidez com que as células do corpo estão envelhecendo, cientistas também descobriram que pessoas que tiveram Covid-19 grave ou passaram por alguns tipos de cirurgia, tiveram aceleração repentina do envelhecimento, seguida por uma reversão.

É claro que ainda estamos longe dessa capacidade de retardar o envelhecimento humano de forma mais efetiva do que apenas adotar um estilo saudável, em que se inclui dieta equilibrada, atividade física, sono de qualidade e redução de estresse, mas esse tipo de pesquisa traz uma esperança, que parece, pode começar por uma novidade, que já é tendência no exterior: a nutrição celular.

“Sabemos que envelhecemos porque as células envelhecem. Desta forma é importante compreender os mecanismos que controlam o envelhecimento celular. Atuar nesses mecanismos pode trazer resultados na redução de doenças crônicas, aumentar a expectativa de saúde, bem-estar e qualidade de vida”, diz a endocrinologista e nutróloga Vânia Assaly, presidente da Associação Latinoamericana de Medicina do Estilo de Vida. “Para envelhecer bem, é importante focar no estilo de vida e nutrir as células”, completa.

Como?

E como fazer isso? Por meio de suplementos de nutrição celular, que já fazem sucesso nos Estados Unidos, e agora chegam ao Brasil por meio de uma empresa especializada na ciência da longevidade, a BetterBE. Baseada no conceito de rejuvenescimento de dentro para fora, os nutracêuticos são compostos por substâncias como Vitaminas C e E, ácido hialurônico e trans-resveratrol, substâncias conhecidas por auxiliarem nessa questão, e seguem os conceitos de lifespan (idade cronológica, o tempo em que se vive) e healthspan (número de anos que alguém vive com boa saúde), ou seja, se diferenciam dos suplementos tradicionais justamente porque focam em regenerar e nutrir as células.

Para entender como essas células são nutridas, é importante ir até as mitocôndrias, onde é produzida 90% da energia celular. “Elas são como pequenas usinas dentro das células que ajudam a fornecer energia para o corpo funcionar. Células saudáveis dependem de mitocôndrias saudáveis. Isso leva a benefícios e é particularmente essencial para a função do coração, rins, olhos, cérebro, pele e músculos”, explica a médica. Vânia diz ainda que os trilhões de células que compõem os tecidos do corpo funcionam com essa energia criada por elas. “Com o passar do tempo, a renovação mitocondrial diminui e as mitocôndrias disfuncionais se acumulam nas células, acarretando problemas de saúde”, completa.

Fonte da Juventude

A boa notícia é que as células saudáveis contam com um poderoso processo de reciclagem, que precisa ser estimulado, função de produtos como esses. “Ocorre um processo chamado mitofagia, espécie de faxina interna nas células, que limpa as mitocôndrias com defeito, permitindo que elas se recuperem e melhorem seu desempenho”, diz Gabriel Polidoro, da BetterBE. Com isso, há uma melhora na saúde do organismo como um todo e também da pele, um dos principais focos de procedimentos estéticos em busca de beleza e juventude.

“A ciência da longevidade nos desafia neste mergulho na bioquímica, mas não podemos esquecer que a cada escolha que fazemos estamos cuidando dos nossos genes. A sinergia entre boas escolhas e uma suplementação de qualidade é um dos conceitos da prevenção e da medicina personalizada”, finaliza Vânia.