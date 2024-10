Expedição propõe mergulho nas culturas caipira e caiçara e mostra proximidade entre elas

O projeto Porco e Tainha surgiu com uma proposta aparentemente simples: apresentar as particularidades e similaridades entre as culturas caipira e caiçara. A união de Bruno Brito, do Instituto Arado, especializado na pesquisa relacionada ao imaginário rural, de Rodolfo Villar, do Projeto A.Mar, que valoriza a pesca artesanal em comunidades tradicionais, e de Rafa Bocaina, da Curiango Charcutaria Artesanal, criador de porcos caipiras, começou com um evento, ganhou corpo e passou a atrair a atenção de um público mais interessado pela cultura popular brasileira.

Agora, o trio quer levar a proposta para uma nova etapa e estão organizando a primeira Expedição Porto e Tainha. Programada para acontecer entre os dias 14 e 20 de julho de 2025, o evento vai levar um grupo a Ilhabela e à Bocaina para percorrer trilhas antigas, pescar tainhas, cavalgar e participar da matança do porco, entre outras atividades.

“A Serra do Mar separa o caipira e o caiçara”, diz Brito. O nome do projeto faz referência aos animais que garantem a subsistência dessas comunidades. No interior, o porco é o “milho que anda”, responsável por permitir o avanço pelo sertão instransponível. “O porco é como o caipira, tem grande adaptabilidade”, afirma Brito. Já no litoral a tainha é o peixe mais importante da pesca artesanal. “É um trabalho duro, que exige uma leitura sutil da natureza”, afirma Villar. Ele conta que o caiçara vive mais da floresta que do mar, dada a dificuldade diária de obter o peixe. Mostrar essa riqueza cultural é a motivação principal do projeto.

A edição mais recente aconteceu no final de agosto, no Balaio IMS, do chef Rodrigo Oliveira. Foi o primeiro evento realizado na capital paulista. As edições anteriores foram feitas no interior. O menu de nove tempos foi montado por Oliveira pensado em valorizar a importância do porco e da tainha e também do milho, que dialoga com as duas culturas.

Além da pesquisa sobre comida e hábitos, o grupo também investiga a estética rural. O projeto gráfico de Porco & Tainha, feito pelo Arado em parceria com o Lasca Studio, com ilustrações de Nicole Bustamante, foi premiado no Latin American Design na categoria de Design gráfico / Gráfica Integrada. “A partir de um universo gráfico inspirado em carimbos de portos e armazéns, criamos uma identidade visual que celebra o diálogo cultural entre o Litoral, as Serras e o Vale do Paraíba”, diz o comunicado oficial sobre a premiação.

Os interessados em participar da expedição podem entrar em contato diretamente pelo WhatsApp (11) 99592-8222.