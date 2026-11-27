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Pela primeira vez, a expectativa de vida das mulheres no Brasil ultrapassou os 80 anos, segundo dados inéditos do IBGE. O índice geral também bateu recorde histórico, puxado pela queda na mortalidade infantil. Saiba os fatores por trás do avanço e o que ainda encurta a vida dos homens.

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Uma mulher nascida no Brasil em 2025 tem expectativa de viver, em média, 80,1 anos. É a primeira vez que a estimativa ultrapassa oito décadas, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano anterior, o indicador era de 79,9 anos. Entre os homens, a projeção chegou a 73,5 anos, o que mantém uma diferença de 6,6 anos entre os sexos.

A longevidade também avançou quando considerados todos os brasileiros. A expectativa de vida nacional passou de 76,6 anos, em 2024, para 76,9 anos no ano passado. O resultado supera todos os registros anteriores da série histórica do IBGE, iniciada em 1940, quando a média era de apenas 45,5 anos. Desde então, o indicador acumulou crescimento de 31,4 anos: 30,6 entre os homens e 31,8 entre as mulheres.

Uma das mudanças que ajudam a explicar esse aumento ocorreu nos primeiros anos de vida. A taxa de mortalidade de bebês com menos de um ano caiu de 146,6 mortes por mil nascidos vivos, em 1940, para 12 em 2025. A redução corresponde a 91,8%. Entre crianças de 1 a 4 anos, o recuo foi ainda maior, de 97,2%. Considerando os menores de cinco anos, a taxa passou de 212,1 para 14,2 óbitos por mil nascimentos.

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O IBGE relaciona a melhora da sobrevivência às transformações nas condições sanitárias, à ampliação dos serviços de saúde pública e ao controle de doenças infecciosas. A evolução dos tratamentos médicos, com a introdução de recursos como os antibióticos no período posterior à Segunda Guerra Mundial, também contribuiu para reduzir o número de mortes. A recuperação dos indicadores ocorreu após o impacto da pandemia de Covid-19 sobre a expectativa de vida.

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Desigualdade entre homens e mulheres

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Apesar do crescimento da longevidade, os homens continuam apresentando mortalidade mais elevada, sobretudo na juventude. Segundo o levantamento, brasileiros entre 20 e 24 anos tinham uma probabilidade 4,1 vezes maior de morrer antes dos 25 anos do que mulheres da mesma faixa etária.

A diferença está associada principalmente às chamadas causas externas, que incluem homicídios, acidentes de trânsito e suicídios. Esses fatores atingem os homens com maior frequência e ajudam a explicar por que a expectativa de vida feminina permanece superior à masculina ao longo de toda a série histórica do instituto.