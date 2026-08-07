Ex-paquita excluída de turnê de Xuxa será candidata a deputada federal pelo PL

A ex-paquita Andréa Sorvetão anunciou que disputará uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 7, em uma postagem da atriz e influencer em seu perfil oficial no Instagram. Andréa irá concorrer pelo Partido Democracia Cristã e receberá a companhia do marido, Conrado, que será candidato a deputado estadual.

Conhecida pela participação em programas de Xuxa Meneghel nas décadas de 80 e 90, Andréa Sorvetão se afastou da Rainha dos Baixinhos devido a desavenças políticas. O rompimento ocorreu em 2021, quando Sorvetão e Conrado postaram um vídeo se declarando “um casal de cristãos, héteros e tradicional”. Posteriormente, Xuxa afirmou que se afastou de uma ex-assistente de palco por não tolerar homofobia.

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Embora a icônica apresentadora não tenha citado nomes, Sorvetão declarou ser o alvo da indireta e negou o rótulo de homofóbica, afirmando que Xuxa deveria prestar mais atenção em quem está à sua volta. “Tem paquita aí do seu lado que já maltratou fã dizendo: ‘vira homem’. E uma outra que está bem pertinho de você, que não queria tirar foto com uma drag linda”, disse Andréa.

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O status de persona non grata garantiu a Sorvetão a exclusão das homenagens às ex-paquitas e da turnê O Último Voo da Nave, que marca uma celebração à carreira de Xuxa. “Quem convida para a festa é a anfitriã. Você não vai se você quer, né? Tem que ter um convite. Mais uma vez eu fui cortada de todas as homenagens que houve para as paquitas desde o documentário”, desabafou, ao falar sobre o tema.