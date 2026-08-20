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Comportamento

Ex-global lança livro sobre recomeços da vida profissional na Bienal

No evento literário, Fabiana Scaranzi participará como palestrante do painel "Profissionalismo tem idade?"

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 18h30 | Atualizado em 21 ago 2026, 13h06
Mulher de cabelos castanhos claros e olhos azuis, sorrindo, vestindo um sobretudo laranja com cinto e botões, mãos na cintura, em fundo branco
A jornalista e psicóloga Fabiana Scaranzi lançará livro na Bienal  (Divulgação/Divulgação)
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Ex-global lança livro sobre recomeços da vida profissional na Bienal Priorizar nos meus resultados Google

Ex-âncora de telejornais na TV Globo, a jornalista e psicóloga Fabiana Scaranzi estará na Bienal do Livro para lançar seu novo livro “Seus sonhos não têm prazo de validade”.

Ela ainda participará como palestrante do painel “Profissionalismo tem idade?”.

A obra é sobre recomeços e envelhecimento, já que ela, depois de anos trabalhando como apresentadora de TV, resolveu fazer outra faculdade aos 60 anos.

No livro, a autora usa a própria trajetória para mostrar que é possível recalcular a rota em qualquer fase da vida e propõe uma reflexão sobre envelhecimento, coragem e liberdade para construir novos caminhos.

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Misturando experiências pessoais, conceitos da psicologia e exercícios práticos, Fabiana aborda temas como menopausa, divórcio, exaustão emocional, transições de carreira, relações afetivas e o medo de envelhecer.

Ao longo dos capítulos, convida as leitoras a desenvolverem o que chama de “bússola de dentro”, transformando a leitura em um processo de autoconhecimento e incentivo para tirar antigos sonhos do papel.

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