Ex-global lança livro sobre recomeços da vida profissional na Bienal

Ex-âncora de telejornais na TV Globo, a jornalista e psicóloga Fabiana Scaranzi estará na Bienal do Livro para lançar seu novo livro “Seus sonhos não têm prazo de validade”.

Ela ainda participará como palestrante do painel “Profissionalismo tem idade?”.

A obra é sobre recomeços e envelhecimento, já que ela, depois de anos trabalhando como apresentadora de TV, resolveu fazer outra faculdade aos 60 anos.

No livro, a autora usa a própria trajetória para mostrar que é possível recalcular a rota em qualquer fase da vida e propõe uma reflexão sobre envelhecimento, coragem e liberdade para construir novos caminhos.

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Misturando experiências pessoais, conceitos da psicologia e exercícios práticos, Fabiana aborda temas como menopausa, divórcio, exaustão emocional, transições de carreira, relações afetivas e o medo de envelhecer.

Ao longo dos capítulos, convida as leitoras a desenvolverem o que chama de “bússola de dentro”, transformando a leitura em um processo de autoconhecimento e incentivo para tirar antigos sonhos do papel.

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