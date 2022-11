Estrela das redes sociais, a italiana Nonna Rosetta morre aos 89 anos

São famosos os vídeos na internet em que Nonna Rosetta, uma simpática vovó italiana, dá conselhos sobre quase tudo, até como se proteger da Covid. Seu jeito doce e espertalhão conferiam aos filmetes um ingrediente cômico, embora muito do que falasse tinha fundamento. Seus esquetes, gravados em italiano, com algumas pitadas de dialeto, foram traduzidos para o chinês e até o português do Brasil. Avó de Beppe Polito, um dos cineastas da agência e produtora Casa Surace, Rosetta Rinaldi morreu na Itália, aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Em um anúncio nas redes sociais, os produtores escreveram: “Adeus avó. Chamamos de avó, porque para todos nós era verdadeiramente avó, assim como nossa melhor amiga. E hoje quem nos dá as condolências faz-nos sorrir em lágrimas, como se fôssemos todos os teus seus netos. Temos certeza de que agora você está em algum lugar preparando um ragù que vai cozinhar por quantas horas quiser, e nós a saudamos com as últimas palavras que você disse para nossa grande família:’Stattaccort’ (prestem atenção, em dialeto)”.

Nasceu em San Giorgio a Cremano, em 1933, e depois mudou-se para a Sala Consilina. Foi dona de casa por toda a vida. O início, como descrito por ela em uma entrevista ao jornal Il mattino, foi por puro acaso: “Uma vez o elenco precisava de uma senhora idosa para fazer o papel de avó do grupo e meu neto mencionou meu nome. Era para fazer um vídeo só, mas depois virei a avó oficial”.

