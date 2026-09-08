Entenda a ‘incompatibilidade geográfica’ que impediu concursada de assumir vaga

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A professora Manoella Treis foi aprovada em concurso público para o IFRS, mas foi impedida de assumir o cargo. A junta médica alegou “incompatibilidade geográfica” com seu estado de saúde, justificando que a estrutura de atendimento médico de Veranópolis seria inadequada para suas necessidades. A decisão é incomum e está sendo contestada judicialmente.

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A professora e pesquisadora Manoella Treis, de 29 anos, comemorou muito quando conseguiu passar em um concurso público para uma vaga efetiva no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Mas a alegria durou pouco: Manoella foi impedida de assumir o cargo por uma decisão pouco comum, tomada após a inspeção médica obrigatória para o ingresso no serviço público federal. O motivo apresentado foi uma suposta “incompatibilidade geográfica” com seu estado de saúde.

Na prática, a junta médica não teria considerado que a professora fosse incapaz de exercer a função para a qual foi aprovada, mas entendeu que suas condições de saúde seriam incompatíveis com o exercício do cargo na cidade de Veranópolis, onde fica o campus para o qual ela foi selecionada. A justificativa estaria relacionada à estrutura de atendimento médico disponível no município e às necessidades de tratamento da pesquisadora.

A inspeção médica admissional é um procedimento previsto para quem ingressa no serviço público federal. A Lei 8.112 determina que o candidato seja submetido a uma inspeção médica oficial e considerado física e mentalmente apto para o exercício do cargo. A candidata tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), endometriose e uma doença autoimune/inflamatória tipo 2 que exige tratamento contínuo com a aplicação de um medicamento injetável três vezes ao mês.

O que torna o caso incomum é justamente a utilização das condições de saúde existentes na cidade de lotação como fundamento para impedir a posse. Não há, nas regras gerais de ingresso no funcionalismo federal, uma previsão expressa de que a insuficiência da rede de saúde de determinada localidade, por si só, torne um candidato inapto para uma função que ele tem condições clínicas de exercer.

A decisão está sendo contestada judicialmente. A defesa questiona a conclusão da junta médica, inclusive porque Manoella já havia trabalhado como professora substituta no próprio campus de Veranópolis durante o período em que fazia tratamento.