Em crise financeira, Fiuk tem patrimônio de luxo na garagem

Depois de romper publicamente com familiares e admitir estar passando por uma crise financeira, o ator e cantor Fiuk está tendo de se desfazer de alguns de seus bens. Entre as vendas realizadas pelo filho de Fábio Jr., estão itens de sua valiosa coleção de carros, cujo valor total pode ultrapassar R$ 1 milhão. A negociação mais recente foi a de uma Mercedes-Benz C280 Sport, de 1995, vendida por R$ 51 mil.

Adepto do drift, técnica de pilotagem que consiste em fazer o carro deslizar nas curvas, o artista mantém outros veículos de luxo em sua garagem. Entre eles estão um Ford Mustang GT, avaliado em cerca de R$ 550 mil, e uma BMW M3 E36, cujo valor varia entre R$ 220 mil e R$ 550 mil, dependendo do modelo e das condições do veículo. Atualmente, o único carro da coleção anunciado para venda é outra Mercedes-Benz: uma 190E 2.3, de 1991. O veículo pode chegar a R$ 180 mil, de acordo com os valores praticados no mercado.

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