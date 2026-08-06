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Comportamento

Elogiado pela educação, filho de Neymar dá os créditos a mãe

Davi Lucca se manifestou acerca de postura bem vista

Por Flávio Monteiro 6 ago 2026, 13h43 | Atualizado em 7 ago 2026, 10h35
Neymar sorrindo, com tranças azuis e barba, segurando um bebê dormindo. Ao lado, um menino loiro sorri, abraçando uma menina com coques.
Davi Lucca com o pai, Neymar, e as irmãs, Helena e Mel (Instagram/Reprodução)
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Bastante elogiado pela postura educada durante a Copa do Mundo de 2026, Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, revelou quem considera responsável pelos valores que conquistaram o público. Ao falar com jornalistas durante o leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., o adolescente fez questão de homenagear a mãe, Carol Dantas. “Muito feliz. Tenho que agradecer muito à minha mãe. Foi ela quem me fez ser assim”, afirmou.

Por ser o filho mais velho do ex-jogador da Seleção Brasileira, Davi cresceu sob os holofotes e sempre despertou a curiosidade do público. Diferentemente de Neymar, o adolescente nunca esteve envolvido em polêmicas e se destaca pela educação e pela tranquilidade. Um exemplo foi durante a Copa do Mundo de 2026, em Nova York, quando um influenciador ofereceu um ingresso VIP para um jogo do Brasil caso ele raspasse o cabelo. Sorrindo, Davi recusou o desafio e respondeu, com serenidade: “Meu pai já joga”.

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