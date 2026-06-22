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Comportamento

É feriado? Dia 24 de Junho mistura São João e partida decisiva do Brasil contra a Escócia

Decisão de parar ou não fica a critério de cada estado e município, o que faz o ritmo do dia variar bastante pelo país

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 11h06 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h24
Festa de São João
Festa de São João (Reprodução/VEJA)
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É feriado? Dia 24 de Junho mistura São João e partida decisiva do Brasil contra a Escócia Priorize VEJA no Google

Nesta quarta-feira, 24, o Brasil vive um dia de dupla emoção: de um lado, o clima junino das fogueiras e quadrilhas que celebram São João; do outro, a tensão da Copa do Mundo, com a seleção brasileira entrando em campo contra a Escócia em partida decisiva pelo Grupo C. Apesar da força simbólica da data, o 24 de junho não é feriado nacional — a decisão de parar ou não fica a critério de cada estado e município, o que faz o ritmo do dia variar bastante pelo país.

Na maior parte do sudeste, sul, centro-oeste e norte, comércio e repartições públicas funcionam normalmente. Mas a autonomia regional abre espaço para exceções importantes:

Feriado estadual: Alagoas é o único estado que decretou o 24 de junho feriado oficial, parando os seus 102 municípios.

Capitais nordestinas: Salvador (BA), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE) têm feriado municipal fixado na data.

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Polos juninos e padroeiros: Cidades como Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), grandes epicentros da festa, também não abrem. O mesmo vale para municípios que têm São João Batista como padroeiro, caso de Niterói (RJ) e Barueri (SP).

Mesmo nos lugares onde o expediente segue normal, a força cultural da data não diminui. Herança das festividades europeias fundida à identidade nordestina, o São João movimenta bilhões de reais em turismo, hotelaria e comércio, reunindo o país ao redor de fogueiras, quadrilhas e da gastronomia à base de milho — uma das maiores manifestações populares do planeta.

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Copa do Mundo: Brasil x Escócia

Se o feriado não vem por decreto, o expediente corporativo deve ganhar contornos de “ponto facultativo informal” na noite desta quarta-feira. É que, às 19h (horário de Brasília), o Brasil entra em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, para enfrentar a Escócia na terceira e última rodada da fase de grupos — partida com peso decisivo para a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

O Brasil lidera o Grupo C com 4 pontos, fruto da goleada por 3 a 0 sobre o Haiti e do empate em 1 a 1 com Marrocos. A Escócia ocupa a terceira posição, com 3 pontos, depois de perder para os marroquinos, e joga a vida para seguir viva na competição.

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Além de garantir vaga nas oitavas de final, o resultado contra os escoceses vai definir o adversário e o planejamento logístico do Brasil no mata-mata: se terminar na liderança do grupo, o Brasil estreia no mata-mata em 29, às 14h; se avançar na segunda posição, a primeira partida eliminatória será no mesmo dia, mas às 22h.

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