Dragon Ball na França? O que se sabe sobre projeto de parque temático

As autoridades francesas manifestaram a sua esperança de que seja assinado nesta segunda-feira, 24, um acordo para a construção de um parque de diversões inspirado no renomado mangá japonês Dragon Ball e que fosse apoiado por um fundo de investimento saudita. O acordo pode ser firmado durante a visita à França do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, governante de fato da Arábia Saudita.

Valérie Pécresse, presidente da região de Île-de-France, onde Paris está localizada, afirmou que trabalha no projeto há 18 meses. “Hoje acontece no [Palácio do] Eliseu uma reunião muito importante que pode resultar na assinatura desse acordo”, declarou Pécresse ao canal TF1. “Estamos à espera da assinatura”, acrescentou. “Trata-se de um projeto na escala da Disneyland.”

O príncipe herdeiro saudita e o presidente francês, Emmanuel Macron, devem presidir nesta segunda-feira a primeira reunião do conselho de parceria estratégica entre a Arábia Saudita e a França, e espera-se que sejam assinados vários acordos. Segundo uma fonte próxima ao assunto, uma empresa de investimento saudita está por trás do projeto de Dragon Ball, que poderia ser instalado em Courdimanche, a noroeste de Paris.

A Presidência francesa afirmou na sexta-feira que “ainda há conversas sobre alguns projetos, mas nesta segunda-feira serão assinados muitos acordos econômicos em diferentes setores”.

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No domingo, Macron recebeu o príncipe herdeiro saudita na Copa do Mundo de Esports, e espera-se que as conversas desta segunda-feira se concentrem em acordos bilaterais e na situação no Oriente Médio.

(Com AFP)