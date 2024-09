Dos mares para os pulsos: como a alta relojoaria busca inspiração nas competições de vela

Embora pouco conhecida no Brasil, a America’s Cup é a mais antiga competição esportiva internacional do planeta. Mais importante regata do iatismo, é disputada desde 1851, e atualmente conta com equipes da Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, Itália e França. A edição deste ano da competição está acontecendo agora nas águas de Barcelona, na Espanha, e a semifinal começa em breve, no dia 14 de setembro. As embarcações, iates da classe AC75 com hidrofólios que parecem asas, são maravilhas da engenharia náutica. E tem servido de inspiração para a alta relojoaria.

A fabricante de origem italiana Panerai acaba de lançar o Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa, uma edição limitada inspirada no iate usado pela equipe italiana Luna Rossa Prada Pirelli (que atualmente está em terceiro lugar no ranking). O mostrador escovado na cor prata, o esquema de cores, com detalhes em vermelho e cinza, o mesmo do uniforme dos atletas, e o uso da técnica ‘azurage’, aplicada ao submostrador de segundos para criar uma ilusão de ondas, dialogam com a temática náutica.

“Nós projetamos cuidadosamente este relógio para capturar a essência avançada do barco AC75, traduzindo sua linguagem de design em uma peça que ressoa tanto com os entusiastas da vela quanto com os colecionadores da maison”, diz Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai, no material de lançamento.

A relação da fabricante de relógios de luxo com a vela é antiga. O modelo Submersible, lançado em 1998, foi pensado para esportes náuticos extremos. Mais tarde, em 2017, a Panerai tornou-se parceira oficial da Copa América e patrocinadora de duas equipes. Em 2019, passou a patrocinar a Luna Rossa Prada Pirelli.

Em abril, no salão Watches & Wonders, principal evento do mercado de alta relojoaria realizado anualmente em Genebra, na Suíça, a Panerai já havia adiantado que este seria o ano em que se dedicaria a edições especiais do Submersible. Além do QuarantaQuattro Luna Rossa, lançou outras edições exclusivas, como Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition e o Submersible GMT Luna Rossa Titânio.

Serão produzidas apenas 137 peças do QuarantaQuattro Luna Rossa. O modelo custa R$ 74.100 e está disponível no e-commerce da marca.