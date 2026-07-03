Diversidade: pesquisa inédita mostra sinais de retrocesso após avanços históricos

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Comportamento

Diversidade: pesquisa inédita mostra sinais de retrocesso após avanços históricos

Ventos conservadores estão à espreita — e é preciso freá-los para não haver volta atrás

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 3 jul 2026, 21h08
CAMINHAR É PRECISO - Casal gay: mesmo com avanços, restam ainda muitos obstáculos a vencer
CAMINHAR É PRECISO - Casal gay: mesmo com avanços, restam ainda muitos obstáculos a vencer (Ferreira Silva/Getty Images)
Continua após publicidade
Diversidade: pesquisa inédita mostra sinais de retrocesso após avanços históricos Priorize VEJA no Google

A virada do milênio foi marcada por uma salutar onda de conquistas no campo da diversidade mundo afora. A caminhada começou antes, com bandeiras agitadas nas ruas dos Estados Unidos que culminaram na famosa Revolução de Stonewall, em 1969, quando a comunidade hoje conhecida como LGBTQIA+ reagiu a batidas policiais e desencadeou um consistente movimento em prol dos direitos do vasto grupo sob a mira da intolerância. Avanços palpáveis vieram aos poucos. No início dos anos 2000, a Holanda cravou um pioneirismo ao legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, seguida por países como Bélgica, Espanha e Canadá. O preconceito no Brasil custou mais a arrefecer — foi uma década depois de nações desenvolvidas que os cartórios passaram a ser proibidos por lei de barrar a celebração das uniões homoafetivas. Uns anos mais tarde, o STF deu outro passo que fez girar a roda rumo a uma sociedade de mente mais aberta: equiparou a homofobia ao crime de racismo, uma vitória fundamental que ajudou a romper a muralha do atraso.

O cenário de décadas de mobilização, porém, não se revela retilíneo, mas permeado de muitas idas e vindas. Sobre elas, vale derramar luz para frear qualquer sinal de uma volta atrás, como o que capta uma inédita pesquisa do instituto Ipsos. O levantamento em 26 países, entre Estados Unidos, os europeus e o Brasil, mostra que a aceitação aos integrantes do grupo LGBT vem caindo desde 2021, ano após ano. Se hoje 49% se dizem a favor da saída do armário em que tantos se trancam à custa de sofrimento, cinco anos atrás eram 55%. Também a aprovação da ideia de subir ao altar com alguém de mesmo sexo recuou 5 pontos (de 74% para 69%), e uma parcela cada vez menor encara bem demonstrações de afeto em público (35% hoje versus os 42% de antes). No geral, o Brasil se situa no mesmo patamar dos outros (veja o quadro), reforçando um fenômeno que tem como combustível uma tendência global. “A postura conservadora está se tornando mais forte e visível”, afirma Márcio Aguiar, gerente-sênior de pesquisas da Ipsos no Brasil.

Infográfico Onda de Intolerância mostra a queda do apoio aos homossexuais no Brasil entre 2021 e hoje. Casamento entre pessoas do mesmo sexo caiu de 68% para 44%; abertura sobre orientação sexual de 55% para 51%; e demonstração de afeto em público de 42% para 35%. Cada dado é ilustrado por um arco-íris parcialmente colorido, representando a porcentagem de aprovação

Siga

O levantamento, que faz soar um alerta, se soma a outros termômetros que enfatizam o quão duro é dissolver o preconceito. Uma pesquisa do Pew Research pousou uma lupa sobre a fatia da população que não apenas torce o nariz para a homossexualidade, como a considera “moralmente inaceitável”. É o caso de 33% dos homens brasileiros ante 23% das mulheres — diferença, aliás, que sublinha a persistência do velho machismo entranhado em porção expressiva da ala masculina. “A identidade do homem heterossexual é muito consolidada nos valores básicos de uma sociedade que segue machista e se assusta com o que é diferente”, diz o antropólogo Bernardo Conde. Quem sente na pele os matizes diversos da intolerância não tem vida fácil. “Sinto medo em situações simples, como andar de mãos dadas com meu companheiro na rua”, conta o escritor Ramon Odriguez, 32 anos.

Continua após a publicidade

A aversão a causas de natureza identitária tomou impulso com a ascensão de governos de extrema direita planeta afora. Eles encampam abertamente a agenda anti-woke — uma exacerbação do politicamente correto que, é verdade, não raro resvala para exageros. Só que, ao fazê-lo, cometem excessos eles próprios, comprometendo ganhos preciosos. É o que se avista hoje na paisagem americana, onde, com o aval da Suprema Corte, a gestão Donald Trump baniu um leque de programas sob o chapéu diversidade, igualdade e equidade (DEI) em agências públicas e empresas que prestam serviço à Casa Branca. Também foram removidos dos sites oficiais termos como gay, lésbica e LGBT. A cartilha de sumo conservador tem atravessado fronteiras e chegado ao universo corporativo — Google e Meta, por exemplo, puxaram o freio de mão em relação a iniciativas pró-diversidade. Estão com um olho na cena política e outro na população — o novo levantamento aponta que o apoio a negócios que abraçam a sigla DEI foi reduzido de 58% para 49% desde 2021.

Outro indicador de um passo atrás nesse campo que tantas vitórias já colheu é a diminuição do grupo que vê com simpatia a representatividade da turma LGBT na publicidade e nas produções de TV — passaram de 36% para 30%, de acordo com a Ipsos. “Muitas empresas dessas áreas até criaram setores de diversidade, mas isso não significa que elaborem políticas em tal direção. Às vezes, é só uma questão de imagem”, avalia Ricardo Freitas, coordenador do Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo da UERJ. Na vida real, isso cobra um preço de gente como o produtor cultural Heitor Werneck, 58 anos. “Tenho a convicção de que algumas portas deixaram de se abrir para mim por ser gay e por nunca esconder quem sou”, desabafa. Até agora, felizmente, nada sinaliza para a perda de direitos tão arduamente conquistados. Mas a intolerância segue à espreita e é preciso ter olhos abertos a isso para evitar um retrocesso.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002

Publicidade
TAGS:
Homossexualidade
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).