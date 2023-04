Destaques brasileiros do principal guia de vinhos da América do Sul

Neste ano, o Descorchados, principal referência quando o assunto é vinho da América do Sul, completa um quarto de século. A iniciativa do jornalista e degustador Patricio Tapia que começou como um guia de rótulos do Chile hoje é uma ferramenta fundamental para entender o momento da produção latina. Argentina e Chile, pelo tamanho da produção e variedade, são destaques. Mas há ótimas indicações de vinhos do Uruguai e do Brasil e, pela primeira vez, do Peru e Bolívia.

O guia oferece dicas interessantes para o Brasil. Entre os mais de 4 mil vinhos degustados, há representantes de ao menos 35 vinícolas brasileiras. Os espumantes nacionais já são reconhecidos há tempos por sua qualidade, e marcam forte presença na edição deste ano do guia. É o caso da Ponto Nero, eleita vinícola revelação do ano. Rótulos como o Enjoy Brut, feito com a uva Alvarinho, variedade presente nos grandes vinhos verdes do norte de Portugal, e o Icon Brut, são exemplos do potencial das borbulhas brasileiras.

O enólogo Daniel Dalla Valle, da Casa Valduga e Ponto Nero, foi eleito o melhor do ano por conta da consistência do portfólio que ajudou a criar. Todos os espumantes são gostosos, dos mais simples ao 130 Special Edition, um Blanc de Noir (feito com a Pinot Noir, uma uva tinta), que recebeu 93 pontos.

Mas a boa surpresa é acompanhar a evolução dos vinhos tranquilos, como são conhecidos aqueles sem bolhas. A Guatambu, eleita vinícola do ano, produz um espumante Blanc de Blancs 100% Chardonnay que recebeu a maior pontuação do ano (94 pontos, empatado com outro espumante, o Terroir Nature 2019 da Cave Geisse). Mas sob o comando de Gabriela Hermann Potter também é responsável por excelentes tintos, como o Lendas do Pampa Cabernet Sauvignon ou o Épico, blend de quatro castas que se adaptaram bem à Campanha Gaúcha: Tannat, Cabernet Sauvignon, Tempranillo e Merlot.

É interessante também notar como os vinhos naturais brasileiros ganharam muito em qualidade e hoje são referência. O movimento por aqui é forte, e prova disso é a escolha de dois rótulos da Arte da Vinha, projeto do enólogo e empresário Eduardo Zenker e sua mulher, a bióloga Gabriela Schäfer. O Francamente Franc 2022, feito com Cabernet Franc, foi escolhido melhor tinto (com 94 pontos) e o Magmatic 2021, de Chenin Blanc, o melhor branco (com 93 pontos, empatado com o Otto 2022, da Adega Refinaria, feito de Sauvignon Blanc).

Além da versão impressa do guia, já à venda, o lançamento conta com uma grande degustação com a presença de dezenas de produtores e importadores. É uma chance importante de conhecer rótulos e vinícolas, nem todas com representantes por aqui. Após o evento em São Paulo, realizado na terça (11), o Descorchados segue para o Rio de Janeiro nesta quinta (13), no VillageMall. Ainda há ingressos, e o preço da entrada, R$ 300, dá direito a degustação de todos os rótulos. Mas prepare-se: são muitos produtores e uma variedade imensa.

