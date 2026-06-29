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Comportamento

De Sabrina Sato e Hailey Bieber às versões fashionistas, veja inspirações de unhas para torcer pelo Brasil

Inspiradas em unhas de celebridades, as unhas Brazilcore entram em campo como o acessório mais divertido da torcida brasileira

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 13h49 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h34
Sabrina Sato: unhas de Brazilcore para torcer para o Brasil
Sabrina Sato: unhas de Brazilcore para torcer para o Brasil (Reprodução Instagram @sabrinasato/Reprodução)
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De Sabrina Sato e Hailey Bieber às versões fashionistas, veja inspirações de unhas para torcer pelo Brasil Priorize VEJA no Google

Em épocas de Copa do Mundo, o Brasil veste a camisa da seleção. Entre as mulheres, porém, há quem aposte em um batom da sorte ou até um acessório diferente nas cores da bandeira. Mas uma das tendências mais legais para torcer pelo Brasil (ou para a seleção favorita) é transformar as unhas em uma pequena bandeira de estilo. Neste Mundial, a torcida pelo Brasil, especificamente, saiu das arquibancadas e desembarcou de vez nos salões de beleza. Mas esqueça as versões literais com bandeirinhas em todas as unhas. O momento é de interpretações mais sofisticadas, inspiradas tanto pela Brazilcore quanto pelas manicures que dominam os feeds das celebridades como Sabrina Sato, que anda arrasando em unhas para torcer pela seleção canarinho.

Sabrina Sato e suas unhas Brazilcore
Sabrina Sato e suas unhas Brazilcore (Reprodução Instagram @sabrinasato/Reprodução)

Entre as referências internacionais, a rainha das tendências de manicure continua sendo Hailey Bieber. Depois de popularizar as “glazed donut nails”, a modelo apareceu recentemente com nail arts em tons de verde e amarelo inspirados na bandeira brasileira, criadas por sua manicure de confiança, Zola Ganzorigt. A combinação reforçou uma das maiores apostas da temporada: usar as cores nacionais de forma gráfica, minimalista e elegante.

Mãos de uma pessoa com unhas amendoadas e coloridas, usando uma blusa de moletom amarela. As unhas têm pontas em tons de verde, rosa, laranja e preto, com pequenos pontos pretos em algumas. Os dedos possuem tatuagens delicadas de símbolos e constelações
Hailey Bieber: inspirações na bandeira do Brasil (Reprodução Instagram @haileybieber/Reprodução)
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Outra tendência que conversa perfeitamente com o clima da Copa são as “chrome aura nails”, aquelas unhas com efeito luminoso, decorado e colorido sobre uma base cromada. Em versões verde-esmeralda, amarelo-manteiga ou azul profundo, elas trazem um resultado moderno e nada óbvio.

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Mãos com unhas curtas e arredondadas, decoradas com esmalte verde-oliva e rosa claro, com estrelas amarelas. Algumas unhas têm a ponta verde-oliva e base rosa, outras são totalmente verde-oliva. Um anel dourado com detalhes prateados é visível no dedo anelar da mão esquerda
Inspiração brasileira moderna e sem exageros (Reprodução Instagram @alsgels/Reprodução)
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Já para quem prefere algo discreto, as “butter glaze nails” — esmaltação amanteigada com brilho suave — aparecem como a opção mais chique para aderir ao verde e amarelo sem exageros.

Inspiração minimalista
Inspiração minimalista (Reprodução Instagram @thebloomfr/Reprodução)
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Já para quem quer se jogar na Brazilcore… 

Mão de pele morena com unhas pintadas nas cores da bandeira brasileira: azul, amarelo e verde, em um fundo escuro. A pessoa veste uma manga de camisa jeans
As cores da bandeira de forma literal (Reprodução @lolo.nailedit/Reprodução)
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Cores, brilhos, aplicações e tudo que tem direito (Reprodução Instagram @aestheticsbygenna/Reprodução)
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