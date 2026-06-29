De Sabrina Sato e Hailey Bieber às versões fashionistas, veja inspirações de unhas para torcer pelo Brasil
Inspiradas em unhas de celebridades, as unhas Brazilcore entram em campo como o acessório mais divertido da torcida brasileira
Em épocas de Copa do Mundo, o Brasil veste a camisa da seleção. Entre as mulheres, porém, há quem aposte em um batom da sorte ou até um acessório diferente nas cores da bandeira. Mas uma das tendências mais legais para torcer pelo Brasil (ou para a seleção favorita) é transformar as unhas em uma pequena bandeira de estilo. Neste Mundial, a torcida pelo Brasil, especificamente, saiu das arquibancadas e desembarcou de vez nos salões de beleza. Mas esqueça as versões literais com bandeirinhas em todas as unhas. O momento é de interpretações mais sofisticadas, inspiradas tanto pela Brazilcore quanto pelas manicures que dominam os feeds das celebridades como Sabrina Sato, que anda arrasando em unhas para torcer pela seleção canarinho.
Entre as referências internacionais, a rainha das tendências de manicure continua sendo Hailey Bieber. Depois de popularizar as “glazed donut nails”, a modelo apareceu recentemente com nail arts em tons de verde e amarelo inspirados na bandeira brasileira, criadas por sua manicure de confiança, Zola Ganzorigt. A combinação reforçou uma das maiores apostas da temporada: usar as cores nacionais de forma gráfica, minimalista e elegante.
Outra tendência que conversa perfeitamente com o clima da Copa são as “chrome aura nails”, aquelas unhas com efeito luminoso, decorado e colorido sobre uma base cromada. Em versões verde-esmeralda, amarelo-manteiga ou azul profundo, elas trazem um resultado moderno e nada óbvio.
Já para quem prefere algo discreto, as “butter glaze nails” — esmaltação amanteigada com brilho suave — aparecem como a opção mais chique para aderir ao verde e amarelo sem exageros.
Já para quem quer se jogar na Brazilcore…
EM UM SÓ LUGAR