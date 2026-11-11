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Comportamento

De crucifixo a orações contra o mal: como atuam padres exorcistas da Igreja Católica no Rio

Cidade tem 17 sacerdotes autorizados a realizar missas de 'libertação espiritual'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 07h00 | Atualizado em 11 nov 2026, 14h54
Pessoas assistem a uma missa em uma igreja ricamente decorada com altares dourados, estátuas e lustres. Um homem de cabelos brancos está de costas em primeiro plano, enquanto a congregação preenche os bancos, voltada para o altar principal.
Fiéis na missa de libertação espiritual em uma igreja na Zona Sul do Rio de Janeiro (Nara Boechat/VEJA)
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“Eu te exorcizo, te ordeno, espírito imundo, poder satânico, inimigo infernal, que te afastes dos nossos irmãos e irmãs e não volte mais”. A oração, pronunciada pelo padre da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, Zona Sul do Rio de Janeiro, marca um dos momentos da missa em honra a São Miguel Arcanjo, dedicada à libertação espiritual e celebrada toda segunda quarta-feira do mês, às 20h.

Com dezenas de fiéis ocupando os bancos e outros acompanhando a celebração de pé, nos corredores da igreja, a cerimônia tem como um de seus momentos a invocação contra o mal e os pedidos de proteção. A celebração — acompanhada pela reportagem da coluna GENTE  — também chama atenção sobre uma prática cercada de mistérios e curiosidade: o exorcismo.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Durante a missa no Largo do Machado, o pároco segura um crucifixo enquanto orienta os fiéis a erguerem aquilo que desejam que seja exorcizado: “água, sal, óleo, chaves de casa ou do carro, terços, fotografias, remédios, roupas, utensílios e tudo aquilo que com a fé católica o povo trouxe hoje para ser abençoado e exorcizado”. Em outro trecho, o sacerdote invoca proteção contra “acidentes, incêndios, assaltos, roubos, sequestros e todo e qualquer tipo de violência”. Ao final, pede que os presentes sejam libertados de qualquer “possessão e infestação demoníaca, maligna e diabólica”.

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Ministério do exorcismo

A missa de libertação do “mal”, porém, não é exclusividade do pároco da Igreja Nossa Senhora da Glória. De acordo com a Arquidiocese do Rio, 17 sacerdotes foram designados para realizar atendimentos relacionados ao “ministério do exorcismo”.

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Embora a cerimônia tenha elementos associados ao imaginário popular sobre o tema, a Arquidiocese faz uma distinção entre as orações de libertação e o exorcismo solene, que possui regras específicas dentro da Igreja Católica. A instituição explica que o ministério encontra fundamento na missão de Jesus Cristo, que, segundo os Evangelhos, acolhia as pessoas, libertava-as do mal e restituía-lhes a dignidade. “O exorcismo não é um espetáculo, uma prática mágica ou uma resposta automática a situações de sofrimento”, afirma.

Ainda de acordo com a Arquidiocese, a realização do exorcismo depende de autorização especial e expressa do bispo diocesano, que irá autorizar o padre que demonstre “piedade, conhecimento, prudência e integridade de vida”. A preparação dos sacerdotes também é considerada fundamental. Além das exigências pessoais e espirituais, o exercício do ministério requer conhecimento das normas dos ritos e cerimônias, além de capacidade de discernimento.

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“A Igreja orienta que não se atribuam automaticamente ao maligno experiências incomuns, comportamentos atípicos, conflitos pessoais ou situações de sofrimento”, informa. A avaliação precisa considerar as circunstâncias de cada caso, sem conclusões precipitadas ou interpretações que possam “alimentar o medo”.

Sem comparações

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Apesar da curiosidade em torno do assunto, a Arquidiocese afirma não possuir dados consolidados que permitam confirmar um aumento na procura por esse tipo de atendimento nos últimos anos. “Sem uma série histórica devidamente apurada, não seria adequado estabelecer comparações ou divulgar números que não tenham sido confirmados”, pontua.

Os atendimentos, segundo a Arquidiocese, devem ocorrer de maneira reservada, com respeito à privacidade, à dignidade e à integridade das pessoas envolvidas. A recomendação para quem enfrenta dúvidas ou situações de sofrimento é procurar o pároco de sua região, que poderá orientar e indicar os encaminhamentos adequados.

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