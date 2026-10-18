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Comportamento

Das passarelas ao tapete vermelho, o sutiã deixou de ser coadjuvante para virar protagonista

Tradicionalmente escondida sob a roupa, a peça íntima sobe à superfície

Por Gabriela Caputo 18 out 2026, 08h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h42
Mulher jovem com tranças escuras, usando um conjunto de top e saia midi azul-petróleo com estampa de cobra, e um colar choker combinando. Ela tem um piercing no umbigo e anéis nos dedos, olhando para frente com expressão séria. O fundo é desfocado em tons de marrom e branco
DE PEITO ABERTO - A cantora sul-africana Tyla no VMA: empoderada em conjunto azulado com estampa de cobra e gargantilha - (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)
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Das passarelas ao tapete vermelho, o sutiã deixou de ser coadjuvante para virar protagonista Priorize VEJA no Google

Conhecida por vestir mulheres que não precisam obedecer às convenções para serem elegantes, a estilista italiana Miuccia Prada produziu mais um de seus manifestos fashion na atual temporada de moda europeia: a aposta do sutiã como arma potente do visual feminino. Nos desfiles da Miu Miu, sua marca mais jovem, a peça apareceu em versão esportiva ou como um lenço amarrado ao corpo. A provocação se espalhou pelas passarelas de Paris, Milão e Nova York. Na Valentino, surgiu em seda com alças cruzadas; na Jean Paul Gaultier, em couro estruturado. Loewe, Fendi e Chloé também apresentaram suas versões. A cantora sul-africana Tyla levou a tendência ao tapete vermelho do VMA, com um modelo de estampa de cobra, enquanto Rihanna e Rosalía estão entre as adeptas nas ruas.

Duas modelos em passarelas: à esquerda, mulher com top frente única amarelo de bolinhas pretas, saia xadrez e bolsa marrom; à direita, mulher com top metálico floral e calça branca
LIVRES E SOLTAS - As peças das coleções da Chloé (d) e Miu Miu: o item agora quer aparecer — e fazer barulho (Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images)

Em todos esses casos, a mensagem é clara e inequívoca: o que antes se escondia sob a roupa agora é a própria roupa — e demanda destaque. A ascensão da peça não é, aliás, apenas questão de moda. Historicamente associada à contenção das formas femininas, ela acumulou significados como segurança, autonomia e rebeldia. Agora, ganha força como recurso estético: expõe o corpo, reivindica liberdade e transforma a lingerie em declaração de estilo. “Quando se torna visível, o sutiã deixa de ser apenas uma peça funcional e de adequação do corpo a uma norma e se transforma em signo de afirmação, sensualidade, poder e, muitas vezes, contestação”, diz Jo Souza, professora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

A história ajuda a entender essa trajetória. O espartilho dominou a modelagem do corpo feminino durante séculos, até que surgiram alternativas mais leves. Em 1893, a americana Mary Tucek patenteou um modelo precursor do sutiã moderno. Nos anos 1910, Mary Phelps Jacob registrou uma versão criada para não marcar sob o vestido. Nos anos 1950, os sutiãs-­bala fizeram sucesso entre estrelas como Marilyn Monroe. Em 1968, o movimento feminista transformou a lingerie em emblema: embora não tenham sido efetivamente queimados, como tanto se fala, sutiãs descartados em um protesto entraram para a história como catalisadores da rebeldia contra os padrões de beleza.

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Modelo com cabelo castanho escuro e encaracolado, maquiagem escura nos olhos, usando brincos prateados grandes e um top de couro marrom com detalhes metálicos esféricos
VERSÃO DARK  – Modelo de Jean Paul Gaultier na passarela em Paris: look estruturado em couro, com metais aplicados – (Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images)

A consagração como peça de moda veio nas décadas seguintes. Madonna popularizou o underwear as outer­wear — a roupa de baixo usada como roupa de cima — na turnê Blond Ambition, em 1990. Seu célebre sutiã de cone, criado por Jean Paul Gaultier, virou ícone pop, seguido pelos looks de estrelas como Beyoncé e Gwen Stefani. Em 1996, a Victoria’s Secret lançou seu Fantasy Bra, cravejado de joias e avaliado em 1 milhão de dólares.

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Madonna com cabelo loiro encaracolado e batom vermelho, usando um espartilho cônico prateado com cinto e ligas rosas, microfone na boca, braços flexionados, em palco escuro
ICÔNICA - Madonna com seu corpete com bojo em forma de cone: modelito que fez história em turnê dos anos 1990 – (Gie Knaeps/Getty Images)

O retorno atual se alimenta da nostalgia desses mesmos anos 1990 e 2000 e dialoga com o naked dressing, tendência de roupas que deixam o corpo à mostra. Mas há uma ambiguidade: em meio à popularização das canetas emagrecedoras e à valorização de silhuetas cada vez mais magras, o sutiã exibido como peça principal também põe em evidência corpos que correspondem ao ideal estético do momento. Essa exposição pode representar uma celebração do próprio corpo, mas também impor exigências de juventude e proporção — sobretudo numa era hiperconectada, em que a aparência é compartilhada e avaliada o tempo todo nas redes, destaca Jo Souza. O certo é que o sutiã, mais uma vez, deixou de ser só lingerie para se impor como símbolo comportamental.

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Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017 

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