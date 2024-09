Cristiano Ronaldo capricha no marketing da nova bebida

Além do talento em campo, a estrela mundial do futebol Cristiano Ronaldo, de 39 anos, também se destaca pela personalidade empreendedora. Dono de uma das maiores fortunas do futebol, ele possui negócios variados. Está no ramo de hotelaria, tem clínica de tratamento capilar, empresa de comunicação, marcas de roupas e de óculos, além de inúmeros imóveis. Há quem diga que ele tem planos de abrir um spa, em uma propriedade que comprou em Dubai. Recentemente, o jogador virou também o maior influencier do mundo digital ao ser a primeira pessoa a conquistar 1 bilhão de seguidores nas redes. Alguém com esse poder é capaz de vender o que quiser, inclusive uma edição limitada de champagne, cuja garrafa vai custar 10,6 mil reais.

O produto é uma parceria com a vinícola francesa Clement Victor, em Janvry, no coração da Montanha de Reyms, região conhecida pelas uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. A champagne de Cristiano leva apenas uvas Chardonnay e Pinot Noir, em concentrações idênticas. Trata-se de um tradicional brut, fabricada com uma safra especial da região. O rótulo é uma homenagem a marca de 777 gols, que o jogador conquistou em 2021. Mas a ideia só virou realidade este ano e foi anunciada recentemente no Brasil. Porém, o rótulo The 777 Goals ainda não está à venda. O lançamento está previsto apenas para 31 de dezembro, que segundo o craque, é uma data escolhida a dedo: ele quer homenagear a mãe, Maria Dolores, que faz aniversário nesse dia. Além de aumentar a expectativa no mercado, ele ainda agrada a mãe e passa boa imagem para o público. A bebida será o primeiro produto da Dylan Rodrigues, a nova marca da irmã de Cristiano, Elma Aveiro, que mora no Brasil. Com tanto simbolismo e expectativa, as borbulhas serão disputadíssimas pelos fãs. Enfim, serão apenas 777 garrafas, quantidade irrisória para quem tem 1 bilhão de seguidores.