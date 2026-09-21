Converse se pronuncia após acusação de racismo e alusão à Ku Klux Klan

A fabricante de tênis Converse removeu um anúncio de suas redes sociais depois que a imagem gerou acusações de racismo e de uma suposta alusão aos linchamentos e enforcamentos praticados pela Ku Klux Klan contra a população negra dos Estados Unidos.

Em nota à AFP, a marca que pertence à Nike se desculpou, e informou a retirada Do anúncio de seus canais. “Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Removemos a imagem de nossos canais e estamos trabalhando para removê-la de todos os lugares onde apareceu. Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor.”

A campanha controversa mostra a cantora de K-pop Karina segurando um par de tênis Chuck 70 X. Logo após a publicação, diversos usuários do X e do Instagram apontaram que uma forma triangular branca criada pela iluminação lembra um capuz da Ku Klux Klan, e que a maneira com que os tênis são segurados da a impressão de que eles estão pendurados, como uma vítima de linchamento.

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A foto gerou críticas imediatas, incluindo pedidos de demissão dos funcionários envolvidos no anúncio e um boicote à empresa. Em uma série de comentários nas redes sociais, usuários questionaram como o passou pelo crivo da companhia, e questionaram a intenção da campanha.