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Comportamento

Converse se pronuncia após acusação de racismo e alusão à Ku Klux Klan

Campanha publicitária foi questionada por suposta referência a movimento supremacista

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 14h36
Pessoa segurando um par de tênis Converse Chuck 70 pretos com cadarços brancos, contra uma parede cinza e uma saia clara, com luz e sombra criando um contraste dramático
Converse: propagando retirada do ar foi acusada de fazer alusão a movimento supremacista (Converse/X/Reprodução)
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Converse se pronuncia após acusação de racismo e alusão à Ku Klux Klan Priorizar nos meus resultados Google

A fabricante de tênis Converse removeu um anúncio de suas redes sociais depois que a imagem gerou acusações de racismo e de uma suposta alusão aos linchamentos e enforcamentos praticados pela Ku Klux Klan contra a população negra dos Estados Unidos.

Em nota à AFP, a marca que pertence à Nike se desculpou, e informou a retirada Do anúncio de seus canais. “Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Removemos a imagem de nossos canais e estamos trabalhando para removê-la de todos os lugares onde apareceu. Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor.”

Pessoa em pé com vestido branco e meias cinzas, segurando um par de tênis Converse pretos com cadarços brancos. Outros pares de tênis similares estão no chão, com sombras em formato de estrela projetadas pela luz
Converse: propagando retirada do ar foi acusada de fazer alusão a movimento supremacista (Converse/X/Reprodução)

A campanha controversa mostra a cantora de K-pop Karina segurando um par de tênis Chuck 70 X. Logo após a publicação, diversos usuários do X e do Instagram apontaram que uma forma triangular branca criada pela iluminação lembra um capuz da Ku Klux Klan, e que a maneira com que os tênis são segurados da a impressão de que eles estão pendurados, como uma vítima de linchamento.

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A foto gerou críticas imediatas, incluindo pedidos de demissão dos funcionários envolvidos no anúncio e um boicote à empresa. Em uma série de comentários nas redes sociais, usuários questionaram como o passou pelo crivo da companhia, e questionaram a intenção da campanha.

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