Conheça o padre que viralizou nas redes por seu porte atlético
Comentários dos vídeos e posts em que aparece o líder religioso da Paróquia Nossa Senhora foram restringidos
Na cidade de Varginha, em Minas Gerais, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida tem como líder religioso o padre João Paulo, que viralizou nas redes sociais na última semana após o perfil oficial da paróquia publicar um vídeo de divulgação da festa de Nossa Senhora Aparecida, em que ele aparece para convidar a comunidade. Com mais de 400 mil visualizações, o post chamou atenção pela aparência atlética do padre, que levou a organização a fechar os comentários da publicação, que já conta com mais de 50 mil compartilhamentos.
A gravação foi publicada em 28 de setembro, e servia como forma de convidar a comunidade de Varginha a participar da Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, organizada pela paróquia. A viralização do vídeo fez com que outras postagens, também com a presença do padre, ganhassem tração nas redes sociais. Um outro reels, publicado no início de agosto e que aborda o Dia do Padre, conta com mais de 380 mil visualizações e 30 mil compartilhamentos.
Outros posts com fotos do religioso também foram alavancados nas redes. A maior parte das postagens em que João Paulo aparece contam com milhares de curtidas e compartilhamentos. Apesar disso, a paróquia fechou a maior parte dos comentários dos posts com mais alcance, exatamente aqueles em que João Paulo aparece, seja ao lado de fiéis ou em vídeos convidando a comunidade para eventos. À título de comparação, a maior parte do restante das postagens da Paróquia mal ultrapassa 500 curtidas. O padre tem 33 anos e foi ordenado em 2022. Ele administra a paróquia de Varginha e também é diretor da Rádio Diocesana FM 100,3.