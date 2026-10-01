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Comportamento

Conheça o padre que viralizou nas redes por seu porte atlético

Comentários dos vídeos e posts em que aparece o líder religioso da Paróquia Nossa Senhora foram restringidos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 16h51 | Atualizado em 1 out 2026, 16h51
Homem jovem, barbudo, sorrindo, vestindo camisa cinza com colarinho clerical branco e estola roxa, segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com manto azul e dourado, em ambiente externo com folhagens e céu nublado
Padre João Paulo é o líder religioso da Paróquia de Nossa Senhora em Varginha (Instagram/@paroquiaaparecidavga/Reprodução)
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Na cidade de Varginha, em Minas Gerais, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida tem como líder religioso o padre João Paulo, que viralizou nas redes sociais na última semana após o perfil oficial da paróquia publicar um vídeo de divulgação da festa de Nossa Senhora Aparecida, em que ele aparece para convidar a comunidade. Com mais de 400 mil visualizações, o post chamou atenção pela aparência atlética do padre, que levou a organização a fechar os comentários da publicação, que já conta com mais de 50 mil compartilhamentos. 

Homem jovem, sorridente, com barba e cabelo escuro, veste camisa clerical preta e segura um folheto azul com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele está em uma igreja, com um crucifixo e bancos de madeira ao fundo
O padre no vídeo mais viralizado da paróquia, com mais de 400 mil visualizações (Instagram/@paroquiaaparecidavga/Reprodução)

A gravação foi publicada em 28 de setembro, e servia como forma de convidar a comunidade de Varginha a participar da Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, organizada pela paróquia. A viralização do vídeo fez com que outras postagens, também com a presença do padre, ganhassem tração nas redes sociais. Um outro reels, publicado no início de agosto e que aborda o Dia do Padre, conta com mais de 380 mil visualizações e 30 mil compartilhamentos. 

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Outros posts com fotos do religioso também foram alavancados nas redes. A maior parte das postagens em que João Paulo aparece contam com milhares de curtidas e compartilhamentos. Apesar disso, a paróquia fechou a maior parte dos comentários dos posts com mais alcance, exatamente aqueles em que João Paulo aparece, seja ao lado de fiéis ou em vídeos convidando a comunidade para eventos. À título de comparação, a maior parte do restante das postagens da Paróquia mal ultrapassa 500 curtidas. O padre tem 33 anos e foi ordenado em 2022. Ele administra a paróquia de Varginha e também é diretor da Rádio Diocesana FM 100,3. 

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