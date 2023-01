De homenagem a metaverso: tudo sobre os figurinos indicados ao Oscar 2023

Com a divulgação dos indicados a 95ª edição do Oscar, nesta terça-feira 24, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a moda também volta suas atenções ao cinema. Em especial, é claro, aos filmes que concorrem como melhor figurino: “Elvis”, “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, “Babilônia”, “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” e “Sra. Harris Vai a Paris”.

Dirigido por Baz Luhrmann, “Elvis” é um filme biográfico do Rei do Rock, que evidencia como o cantor usou a estética para se sobressair na música. Aí entra a importância do figurino assinado pela premiada Catherine Martin, esposa de Luhrmann e vencedora de dois Oscars por “The Great Gatsby” e “Moulin Rouge”. Para a criação dos looks dos protagonistas, ela teve a ajuda de Miuccia Prada, que além de criar peças exclusivas para o longa, também revisitou os acervos da Prada e Miu Miu. Para realizar essa pesquisa de forma impecável, porém, as duas mergulharam a fundo no trabalho de Bill Belew, figurinista que desenhou as lendárias roupas de Elvis Presley, inclusive os macacões com capas e cintos largos, as camisas de renda e os ternos coloridos e metalizados que ele usava em seus shows e aparições na década de 70.

“Pantera Negra: Wakanda para Sempre”, dirigido por Ryan Coogler, vem cheio de inspirações africanas em figurinos deslumbrantes, assinados por Ruth Carter, a primeira pessoa negra a ganhar o Oscar de figurino, por “Pantera Negra”. Em entrevista à revista Variety, Ruth contou que fez questão de homenagear Chadwick Boseman, intérprete do super-herói morto em 2020, usando branco nas roupas, que representa o luto na cultura de alguns países africanos. “É uma cor que é usada em muitos funerais na África e escolhemos o branco porque nos conecta a Chadwick, a T’Challa”, disse. Ela também traz referências pré-colombianas nas roupas de Namor e seu povo.

“Babilônia”, de Damien Chazelle, anda chamando muita a atenção não só pelas histórias dos excessos escandalosos e dos tempos caóticos de depravação e decadência dos primórdios de Hollywood, mas também pelo lindo figurino que leva a assinatura de Mary Zophres, figurinista norte-americana, indicada ao Oscar em 2017 por “La La Land: Cantando Estações”. Isso porque mesmo mostrando lados obscuros da indústria do cinema, o longa, que tem Brad Pitt e Margot Robbie como protagonistas, preza pelas referências da década de 20, em que os filmes ainda eram mudos, mas as roupas eram luxuosas. E Mary reconstruiu essa atmosfera de forma impecável nos figurinos.

Um dos favoritos no Oscar, com 11 indicações, incluindo melhor filme, “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, dirigido por Daniel Scheinert e Daniel Kwan, traz a história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma idosa e sobrecarregada imigrante chinesa, que com sua lavanderia indo à falência e o fracasso de seu casamento, tem que aprender a para lidar com tudo, inclusive o péssimo relacionamento com seu pai e filha, só que explorando outros universos que se conectam com as vidas que ela poderia ter levado. Para o filme, que mistura mundo real e metaverso, a figurinista Shirley Kurata – que também é personal stylist de Billie Eilish – criou um figurino de impacto que consegue evidenciar toda a carga dramática dos personagens, mesmo nessa realidade interdimensional.

Por fim, “Sra. Harris Vai a Paris”, de Anthony Fabian, tem o figurino assinado pela premiada britânica Jenny Beavan, vencedora de 3 Oscars, inclusive de 2022, por seu trabalho em “Cruella”. Para esse filme, que fala sobre uma faxineira viúva na Londres dos anos 1950 que se apaixona por um vestido de alta-costura da Dior e faz de tudo para comprá-lo, Jenny apostou em figurinos charmosos, que conseguissem transmitir beleza, classe e a doçura que a história pede. São simplesmente lindos.