Com presidente da Mattel como CEO, Gap quer replicar sucesso de Barbie

O executivo americano Richard Dickson, presidente e COO da Mattel, tradicional fabricante de brinquedos, é responsável por revitalizar algumas de suas principais marcas. O caso mais notório é o da Barbie, que reconquistou o prestígio. A adaptação cinematográfica vem quebrando recordes de bilheteria e causou um furor no mundo inteiro. Mas não é o único. Sob seu comando, Hot Wheels e Fisher-Price também registraram aumento nas vendas e na popularidade. E, agora, Dickson pode replicar sua estratégia para recuperar o prestígio da Gap.

A marca de roupas anunciou que Dickson será o novo CEO da companhia. Ele deixa o antigo cargo no dia 3 de agosto e assume a nova posição 19 dias depois, com um salário de US$ 1,4 milhão. Com queda nas vendas, a Gap quer, mais uma vez, conquistar a relevância no mercado da moda.

Muito popular nos anos 2000, a Gap tem sofrido com a perda de popularidade. Nos últimos anos, fechou dezenas de lojas pelos Estados Unidos e viu as vendas desabarem. Em uma tentativa de renovar seu público, fechou uma parceria de 10 anos com o rapper Kanye West e chegou a vender muito alguns dos itens assinados pelo músico. Mas a parceria chegou ao fim depois que West fez uma série de comentários antissemitas.

Dickson parece a escolha certa. Desde que entrou na Mattel, em 2000, ajudou a criar estratégias para popularizar algumas de suas principais marcas. Hoje, cuida das ações de licenciamento, merchandising, eventos e até o departamento de games. Com Barbie, por exemplo, fechou mais de 100 acordos de licenciamento (inclusive com a Gap) antes da estreia do filme. Foi assim que lojas de todo o planeta foram inundados por produtos cor de rosa com o logo da boneca.

A escolha de Dickson encerra uma busca de quase um ano por um novo CEO. A executiva Sonia Syngal deixou a companhia em julho de 2022, e desde então Bob Martin, presidente do conselho, vem ocupando a posição de forma interina.

A notícia empolgou os investidores. As ações da Gap subiram 6% após o anúncio, enquanto os papéis da Mattel registraram ligeira queda.

