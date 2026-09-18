Com humor e picardia, feministas inauguram movimento para se contrapor à ‘machosfera’

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A “pink pill”, movimento feminista digital, surge como resposta à “machosfera” da “red pill”. Usando ironia e jargão próprio, jovens mulheres combatem a misoginia online, incentivando a independência feminina e a identificação de padrões tóxicos em relacionamentos para estabelecer o necessário equilíbrio.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um dos indesejados efeitos colaterais da luta das mulheres por direitos adquiriu raivosa feição no ambiente digital. Influenciadores que não disfarçam o ridículo machismo passaram a destilar ódio ao gênero oposto, em um movimento que se tornou conhecido como red pill — metáfora tomada de empréstimo do filme Matrix, em que engolir a pílula vermelha significa despertar para uma verdade oculta. Nas redes sociais, o grupo cresceu e formou um ecossistema próprio, batizado de “machosfera”, onde homens, em postura agressiva, são incentivados a agir contra uma suposta dominação feminina. Recentemente, no entanto, deu-se o troco. Surgiram perfis feministas que buscam responder aos ataques em moeda equivalente: o pink pill. Articulada por jovens mulheres, a ação busca utilizar as mesmas ferramentas — vídeos curtos, sátira e jargão próprio — para impedir retrocessos e estabelecer o necessário equilíbrio.

Com altas doses de ironia, as ativistas da pílula rosa orientam outras mulheres a enxergar comportamentos abusivos do gênero oposto. “Red pills são inseguros com a própria sexualidade”, diz Brenda Reyes, conhecida como “pinkpillada”. “Eles precisam criar teorias para justificar sua postura porque nenhuma mulher quer ficar com eles”, afirma Brenda em um dos vídeos que costuma compartilhar, com centenas de milhares de visualizações.

Boa parte das dicas gira em torno de atos de “microfeminismo”, que devem ser adotados no dia a dia. “Ao se deparar com um pai se divertindo, não esqueça de perguntar a ele com quem estão as crianças”, sugerem Hyla Natiely, 21 anos, e Cah Fernandes, 26, as irmãs à frente da página Seja Pink Pill”.“Levamos ao extremo os argumentos deles, até que nosso público perceba que o discurso não faz sentido”, explica Fernandes, que é psicóloga. Tem dado resultado. Juntas, as influencers reúnem um público de mais de meio milhão de seguidores.

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O manual inclui ainda incentivos à independência. Investir na própria carreira, cultivar amizades e, sobretudo, conquistar a autonomia financeira são metas mais almejadas do que conseguir um namorado. A ideia é fazer as mulheres identificarem padrões tóxicos adotados por seus companheiros e pretendentes. “Muitas não estão mais dispostas a fazer qualquer coisa para viver uma relação amorosa, de alto custo alto pessoal”, diz a psicóloga Valeska Zanello, pesquisadora de gênero da UnB. O princípio a costurar o movimento é nítido: apesar dos muito bem-vindos avanços que brotaram nos últimos anos, a sociedade segue banhada de desigualdades de gênero que precisam ser percebidas e enfrentadas. “A maioria nem se dá conta de que está o tempo todo buscando a validação masculina”, reforça Brenda Reyes.

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Ainda distante da validação da academia, que há décadas se dedica a destrinchar as formas assumidas pelo feminismo, o pink pill faz críticas a quem está há mais tempo na pista. As militantes das gerações anteriores são cutucadas por defender direitos e deveres iguais aos dos homens, sem levar em conta contextos complexos permeados pelo machismo. Para a ala cor-de-rosa choque, séculos de disparidade entre homens e mulheres obriga à inclusão de mecanismos de “reparação histórica” no cotidiano. “Eles dizem que nós somos fracas. Então, que carreguem peso e carga e nos deixem com o trabalho intelectual”, diz Hyla Natiely. “É uma roupagem pedagógica e atrativa do feminismo. Elas ensinam mulheres a se defenderem em menos de um minuto”, diz Bruna Camilo, autora do livro Machosfera — Quando a Misoginia Vira Política.

Na prática, o discurso pode soar tão conservador quanto o de seus antagonistas. Para elas, a liberdade sexual, bandeira agitada com afinco desde a década de 1970, não deve ser exercida plenamente porque, ao fim e ao cabo, o sexo casual satisfaz o desejo masculino. Já os homens têm por obrigação arcar com a conta no primeiro encontro e podem até assumir todas as despesas de um casal se isso ajudar a mulher a obter a tão sonhada emancipação econômica. “Diante de tantas violências, há um esforço para ressignificar as relações de gênero e se apropriar daquilo que é minimamente benéfico”, diz a socióloga Camila Galetti, do Instituto Federal de Brasília. Na disputa das pílulas coloridas, a retórica dos grupos aponta para a libertação. Resta saber se, ao adotar as mesmas armas do adversário, o pink pill conseguirá mudar as cores de um discurso pintado de preconceitos ou se a misoginia seguirá dando o tom.

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Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013