Com e-commerce, Concha Y Toro vai trazer portfólio completo ao Brasil

Dona de rótulos famosos, como Casillero Del Diablo e Don Melchor, já eleito um dos melhores cabernet sauvignon do mundo, a vinícola chilena Concha Y Toro tem um portfólio vasto que contempla diferentes perfis de entusiastas do vinho. Agora, a empresa lança no Brasil seu e-commerce, o Descorcha., cujo nome quer dizer O objetivo é oferecer diretamente ao consumidor final todo o seu portfólio de rótulos – muitos deles pouco conhecidos por aqui – em um único lugar.

“O varejo não trabalha necessariamente com a linha completa de nossos rótulos. Às vezes você vai ao mercado e encontra apenas alguns dos rótulos varietais. Oferecer o portfólio completo é o diferencial do e-commerce”, afirma Mauricio Cordero, CEO da VCT no Brasil. A linha Casillero del Diablo, por exemplo, é composta por oito rótulos monovarietais (cabernet sauvignon, carmenere, chardonnay, malbec, merlot, pedro jimenez, sauvignon blanc e pinot noir), além de assemblages (mistura de diferentes uvas). Pela variedade, é difícil encontrar todos no mesmo lugar.

Assim, a ideia da plataforma é acompanhar toda a jornada do consumidor, desde rótulos de entrada, como a linha Reservado (R$ 39,90 por garrafa), até os chamados “ultra premium”, mais caros e produzidos em regiões especiais do Chile. É o caso de Amelia, cujo chardonnay (R$ 499) já foi considerado um dos melhores do mundo, e o Marques De Casa Concha Heritage (R$ 699), mistura Bordeaux à base de Cabernet Sauvignon, com Cabernet Franc e Petit Verdot. “É nossa loja conceito, em que você pode ver tudo o que fazemos”, diz Cordero.

O site já está no ar e aberto a todos. Antes, o e-commerce começou a ser divulgado para os brasileiros que vão até a vinícola, no Chile, e optam por receber materiais exclusivos. Atualmente, a base de dados tem 130 mil cadastros. No Chile, o Descorcha já funciona há dois anos.

Muitas coisas já estão disponíveis, como a linha Trivento, produzida na Argentina, ou os três rótulos Diablo. Outras novidades devem chegar ao e-commerce em breve, como os vinhos produzidos nos Estados Unidos. Além disso, futuramente a plataforma vai oferecer conteúdos sobre vinho em um blog. “Nossa ideia é investir na educação. Queremos ajudar o consumidor a beber vinho”, diz Renan Gothard, gerente de marketing responsável pelo e-commerce.

O interesse pelo Brasil faz sentido. O país é o quarto maior mercado da vinícola no mundo, atrás apenas de Inglaterra, Estados Unidos e do próprio Chile. E ela detém 16,6% de market share de vinhos importados no país, ocupando a liderança há dez anos, desde 2011.

Além do lançamento do e-commerce, a Concha Y Toro vai realizar um evento presencial em São Paulo, o Casillero Experience, nos dias 24 e 25 de setembro. A experiência imersiva (uma tendência que vem ganhando força no setor de bebidas) vai mostrar a lenda do Casillero del Diablo: dizem que Don Melchor, fundador da vinícola, espalhou o boato de que o diabo vivia em sua adega como forma de evitar o sumiço das garrafas mais preciosas. Além disso, a programação conta com harmonização guiada pela sommelier Andreia Berthauit, exposição do artista plástico Gian Lucca Ewbank e shows da banda de jazz Blacl Albino e do rapper Rael (no sábado, dia 24). No local haverá uma loja pop-up do e-commerce Descorcha para que o visitante possa levar algumas garrafas para casa. Os ingressos custam R$ 90 (com direito à meia-entrada) e podem ser comprados neste link.