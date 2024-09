Chanel escolhe Goiânia para abrir sua maior boutique de beleza no Brasil

Com experiências sensoriais e projetada para oferecer serviços de beleza personalizados, a recém-inaugurada loja de Fragrance & Beauty da Chanel já dá o que falar. Primeiramente pela escolha do local – diferente da maioria das marcas internacionais que, ao entrar no Brasil, abrem suas primeiras lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a maison francesa decidiu inaugurar sua maior boutique de beleza em Goiânia, uma das cidades brasileiras que mais cresce no país, graças ao agronegócio.

Localizada no Flamboyant Shopping, principal polo de luxo da capital e frequentado por toda a classe alta, o elegante espaço de 134 m² traz todas as fragrâncias masculinas e femininas da grife, além de toda a linha de maquiagem, cuidados com a pele e acessórios de beleza. Sem contar ainda as desejadas coleções de óculos de sol da Chanel.

A boutique ainda promove tratamentos faciais exclusivos feitos por esteticistas especializados e oferecidos pela primeira vez no país. Também, no próximo mês, contará com uma experiência sensorial que envolve serviços de beleza e maquiagem personalizados, chamada Chanel Beauty Booth e a tecnologia Vitality Scanner, um dispositivo que ajuda a “diagnosticar a pele” e indicar os produtos ideais para cada pessoa.