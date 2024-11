Céline Dion deslumbrante e JLo em plumas e paetês roubam a cena na Arábia Saudita

Uma noite como mil e uma noites de pura celebração e encantamento. Essa era a ideia do estilista libanês Elie Saab para seu desfile de 45 anos. E assim foi. Na noite de quarta-feira, 14, ele parou Riad, com uma espetacular exibição de moda e performance, diferente de tudo antes visto e feito na capital da Arábia Saudita.

Top models como Isabeli Fontana, Adriana Lima e Candice Swanepoel dividiram a passarela com as estrelas da música, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Amr Diab e Nancy Ajram, mas quem roubou a cena, foi Céline Dion – envolta em um deslumbrante vestido longo e rosa, com capa e centenas de cristais e lantejoulas e joias de brilhante.

Cantando dois de seus maiores sucessos, “The Power of Love” e “I’m Alive”, a cantora literalmente brilhou, em sua terceira apresentação após o retorno aos palcos, de onde se afastou em 2023 para tratar a “síndrome da pessoa rígida”, rara condição neurológica que causa espasmos musculares, rigidez e dificuldade para caminhar ou se movimentar.

“Estar aqui pela primeira vez é como um sonho que se tornou realidade”, disse Céline, no tapete vermelho, antes do desfile de moda. “A generosidade e talento de Monsieur Elie Saab de me receber aqui, conhecê-lo e poder ter a chance de bater um papo com ele foi muito tocante para mim, já que uso seus vestidos há muitos anos”, completou a estrela.

JLo também apresentou uma performance apoteótica de música e dança na passarela. Cheia de plumas e paetês, ela surgiu em um palco flutuante, de cabelos soltos ao vento e entoando um remix de “On the Floor”, “Waiting for Tonight” e “Let’s Get Loud”, além de uma interpretação de “I Will Survive”, de Gloria Gaynor.

Desfile espetáculo e roupas espetaculares

Intitulado ‘The 1001 Seasons of Elie Saab’ (As mil e uma estações de Elie Saab, em português), o desfile, que misturou a magia do conto mais famoso das arábias, “As Mil e Uma Noites”, e o glamour e opulência de tempos modernos, trouxe ainda uma aparição especial de Halle Berry, com uma recriação do icônico look usado pela atriz para receber o Oscar de Melhor Atriz, em 2002.

Além do desfile espetáculo, a la Victoria´s Secret, chamou a atenção as criações de Elie Saab, conhecido pelo minucioso trabalho artesanal e precisão de sua alta costura. Seus vestidos extravagantes e opulentos, que combinam tradição e design moderno, estão entre os favoritos de estrelas para eventos de tapete vermelho. Alguns memoráveis, como o de Halle Berry no Oscar 2002, o modelo vermelho usado por Kate Winslet no Emmy 2011, o vestido esmeralda de Gwyneth Paltrow e o nude cravejado de cristais de Scarlett Johansson.

Veja os looks: