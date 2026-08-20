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Comportamento

Carlos Alberto de Nóbrega se declara para esposa 40 anos mais nova: ‘o amor não precisa ser explicado’

Apresentador está casado com a médica Renata de Nóbrega há oito anos

Por Flávio Monteiro 20 ago 2026, 17h36
Um homem idoso de óculos e barba branca sorri ao lado de uma mulher jovem de cabelos castanhos e blusa azul, ambos felizes
Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, Renata (GN COMUNICAÇÃO/Divulgação)
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O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega declarou seu amor pela esposa, Renata, no último fim de semana. Casados há oito anos, os dois têm uma diferença de idade superior a 40 anos: ele tem 90 anos, enquanto ela tem 47. Apesar da distância geracional, o casal afirma que a idade não define a relação, mas a afinidade construída ao longo dos anos.

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“O amor verdadeiro não precisa ser explicado o tempo inteiro. Ele aparece na forma como duas pessoas atravessam a vida juntas”, diz Carlos Alberto. “Eu desejo que as pessoas encontrem alguém com quem possam viver esse tipo de parceria”, completa.

Renata também resumiu o sentimento dos dois. “Somos muito felizes juntos e desejamos, de coração, que todas as pessoas tenham a oportunidade de encontrar um verdadeiro amor como o nosso.”

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