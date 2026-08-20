Carlos Alberto de Nóbrega se declara para esposa 40 anos mais nova: ‘o amor não precisa ser explicado’

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega declarou seu amor pela esposa, Renata, no último fim de semana. Casados há oito anos, os dois têm uma diferença de idade superior a 40 anos: ele tem 90 anos, enquanto ela tem 47. Apesar da distância geracional, o casal afirma que a idade não define a relação, mas a afinidade construída ao longo dos anos.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“O amor verdadeiro não precisa ser explicado o tempo inteiro. Ele aparece na forma como duas pessoas atravessam a vida juntas”, diz Carlos Alberto. “Eu desejo que as pessoas encontrem alguém com quem possam viver esse tipo de parceria”, completa.

Renata também resumiu o sentimento dos dois. “Somos muito felizes juntos e desejamos, de coração, que todas as pessoas tenham a oportunidade de encontrar um verdadeiro amor como o nosso.”

Continua após a publicidade