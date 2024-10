Calça comprida e cores neutras marcam os looks femininos no Bola de Ouro 2024

Consagradas como o melhor time feminino no Bola de Ouro 2024 (Ballon d´Or 2024), as jogadoras do clube espanhol compareceram em peso na cerimônia de premiação no Théâtre du Châtelet, em Paris, na tarde desta segunda-feira, 28. Para a ocasião, porém, chamou a atenção o look parecido de quase todas: conjuntos de calça comprida e blazer, em cores neutras e sóbrias.

Exceto por Marta Torrejón e Aitana Bonmatí, as esportistas optaram por modelos discretos para atravessar o tapete vermelho do importante evento que premia o futebol mundial. Caroline Graham Hansen e Patri Guijarro escolheram a tradicional combinação de calças de alfaiataria e blazer, enquanto Alexia Putellas – única a subir ao palco para receber o prêmio – apareceu com calça risca de giz e um blazer estilo smoking, sem blusa. Já Salma Paralluelo arriscou uma barriga de fora, que combinou perfeitamente com seu estilo “sporty”.

Aitana Bonmatí ousou um pouco mais em um vestido acinturado, todo branco, com pequenas aplicações brilhantes, decote profundo e uma enorme fenda, para receber o prêmio de melhor jogadora do mundo das mãos da atriz Natalie Portman, estrela premiada com o Oscar de Melhor Atriz por “Cisne Negro”, que apareceu bem mais discreta, mas muito elegante em um pretinho básico de veludo, longo e com decote V.

Além das vencedoras do Bola de Ouro, outras duas mulheres chamaram a atenção por seus looks: Jenni Hermoso, atacante da seleção da Espanhao em um conjunto azul brilhante de matelassê e a bailarina Victoria Dauberville, a mais glamorosa do evento, a bordo de um vestido esmeralda e com decote generoso nas costas.

Veja os looks: