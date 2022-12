Calabresa x Melhem: provas inéditas colocam em xeque o escândalo sexual

Tendo como protagonistas a atriz Dani Calabresa e o ex-diretor da Rede Globo Marcius Melhem, é certo que o mais rumoroso episódio de assédio sexual ocorrido no país nos últimos tempos já produziu uma enorme injustiça: passados quase dois anos, os principais processos relacionados ao caso ainda não foram julgados e não há perspectivas de que isso ocorra a curto prazo, algo fora do comum, mesmo se considerando o padrão de morosidade dos tribunais do país.

Acusado por Dani e outras sete mulheres, Melhem diz ser vítima de um complô. Ele vem se defendendo com uma quantidade impressionante de provas, entre fotos, áudios, documentos e conversas de WhatsApp, e sequer foi indiciado até agora, embora tenha sofrido enormes danos pessoais e profissionais com a repercussão da história. Após dezessete anos de colaborações, a Globo colocou um ponto final de forma amigável ao contrato dele, em agosto de 2020. Dani teve o contrato fixo com a emissora encerrado em julho e Mayra Cotta, advogada dela e das outras supostas vítimas, acabou sendo condenada recentemente por comportamento antiético pela OAB. A pena recebida foi de censura convertida para advertência. Cabe recurso à decisão.

O que parecia ser um grande e bem-vindo desdobramento no Brasil do movimento do #MeToo começou a ganhar manchetes nos veículos de imprensa no final de 2020, época em que uma série de acusações de assédio sexual e moral recaíram sobre Marcius Melhem (a redação de VEJA teve acesso na época a essas denúncias, mas não publicou nada por avaliar que a história apresentava lacunas e inconsistências importantes). Melhem acabou sendo imediatamente julgado e cancelado pela opinião pública, a exemplo do que ocorreu lá fora em outros episódios do tipo. De acordo com as denúncias, Melhem forçava intimidade com subordinadas e, aproveitando-se de seu poder dentro da Globo, prejudicava as carreiras de quem não cedia aos seus avanços. Contra Dani Calabresa, teria usado até de violência para forçar uma relação.

Além dela, outras sete mulheres engordam as denúncias contra o ex-diretor global no inquérito policial 912-01533/2021 que corre na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio de Janeiro. Em São Paulo, por iniciativa de Melhem, foi aberto outro processo, na Justiça Cível, em busca de reparação por danos morais dele contra Dani Calabresa.

O caso bombástico carrega desde o início algumas singularidades, que só foram aumentando com o passar do tempo. A principal delas é que foi o acusado quem primeiro procurou reparação. Em dezembro de 2020, sua equipe de advogados fez uma interpelação extrajudicial para que Dani Calabresa confirmasse ou desmentisse o teor de uma reportagem da revista Piauí, que começa narrando uma investida violenta de Melhem sobre ela numa festa do elenco de humor da Globo.

Em determinado momento, numa área mais reservada da balada, Melhem teria imobilizado Dani contra uma parede para forçar um beijo e, na sequência, colocado o pênis para fora da calça. Ainda segundo a Piauí, a atriz confidenciou a colegas que Melhem a havia assediado mais de uma vez. Abalada, desabafou que as situações lhe causavam graves transtornos emocionais e que uma perseguição profissional teria sido desencadeada pela recusa em ceder às investidas. Ela não aparece na reportagem em questão assumindo publicamente as denúncias, mas endossou o conteúdo da revista nas redes sociais imediatamente após a publicação.

A batalha iniciada por Melhem na Justiça teve sequência em janeiro de 2021, quando os advogados dele abriram um processo por reparação contra a atriz por danos morais na Justiça Cível de São Paulo. Dani Calabresa, por sua vez, acompanhada de outras sete mulheres, recorreu à Ouvidoria do Ministério Público em São Paulo, que reuniu as denúncias de assédio sexual e as encaminhou à Deam, no Rio.

A reportagem de VEJA teve acesso à íntegra dos processos, que correm sob sigilo. No caso de Dani Calabresa, Melhem entregou à Justiça inúmeras conversas de WhatsApp várias conversas trocadas entre eles, em tom carinhoso e com espaço para brincadeiras de cunho sexual, incluindo após a famosa festa do elenco do humor da Globo. A respeito da referida balada, aliás, há nos autos um conjunto de provas que desconstroem a versão de Dani sobre o suposto ataque, destacando omissões fundamentais nos depoimentos dela referentes aos eventos ocorridos naquela noite.

Existem também provas e testemunhos que colocam em xeque as histórias das denunciantes no inquérito da Deam. Duas delas reconhecem ter tido relações consentidas com ele, sendo que uma dessas relações durou mais de um ano. Outra diz em um depoimento à Justiça Cível que não sabe porque acabou constando como vítima no inquérito sobre assédio sexual na Deam. As informações que constam nos autos ainda enfraquecem muito a tese sustentada por todas elas de que Melhem tinha poderes absolutos sobre suas carreiras.

A seguir, confira as provas mais importantes e inéditas sobre o caso:

A AMIGA OCULTA DE DANI CALABRESA

Em longo depoimento às autoridades, a atriz repete detalhes do suposto ataque de Melhem contra ela ocorrido na festa do elenco de humor da Globo – e que constam na reportagem da Piauí. Tanto Dani quanto a revista não citam a participação de uma personagem fundamental nessa parte da história. Trata-se de Maíra Perazzo, que é a melhor amiga da atriz e a acompanhava na balada. Segundo Melhem, em determinado momento da noite, ele e Dani estavam trocando beijos numa área mais reservada quando a atriz puxou Maíra para junto dos dois, formando um trio. Uma situação bem diferente do ataque sexual narrado por Dani, portanto.

A despeito da amizade com Dani, Maíra foi chamada ao processo como testemunha a favor de Melhem para confirmar a história e a Justiça, depois de algumas tentativas infrutíferas para entregar a intimação, finalmente conseguiu acioná-la. Ao depor, Maíra confirmou que trocou beijos com Melhem na festa e não lembra de ter visto nada de impróprio entre ele e Dani na ocasião. Contou ainda que ficou com a amiga até o final da balada. Ao contrário do relato da atriz, que relata ter tido uma crise nervosa na festa após o suposto ataque de Melhem, Maíra afirma que ela continuou animada, chegando depois a trocar beijos com um câmera da Globo.

Questionada sobre a participação de Maíra na festa, Dani alega que puxou a amiga para perto a fim de tentar se livrar do assédio de Melhem — mas sem explicar qual seria a lógica de atirar a melhor amiga nos braços de um homem que estava agressivo e disposto a tudo para obter sexo naquela noite.

Os fatos que se seguiram à balada tampouco parecem fazer sentido sob a óptica da versão de Dani. Como estava hospedada no Rio na casa da atriz, Maíra e ela voltaram para lá juntas depois da festa e, no dia seguinte, conversaram sobre a balada. É difícil de acreditar que uma mulher que tivesse acabado de ser vítima de um ataque deixaria de falar sobre isso com a melhor amiga na primeira oportunidade, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, a conversa girou em torno de boas recordações. “Ela (Dani) mais comentava das coisas divertidas da festa, não sei se ela teve algum bloqueio de falar depois (…) E ela contava mais, ela contou que ficou com o Pedro, que era uma pessoa que ela queria ficar, né?”, contou Maíra ao juiz (o Pedro em questão é um operador de câmera da Globo).

No dia seguinte à balada, Dani festejou no grupo de WhatsApp dos atores da Globo a noitada e, numa conversa privada, também pelo aplicativo, brincou com Melhem, dizendo que mandaria a amiga embrulhada para ele de presente.

Um mês depois da festa, Maíra viajou de São Paulo ao Rio e ficou novamente com o ex-diretor global. Se a versão de Dani Calabresa estiver correta para o que ocorreu na balada, ela teria exposto a melhor amiga a um homem que acabara de atacá-la e, na sequência, as duas vão para casa juntas e não comentam nada sobre o assédio sexual no dia seguinte. Se não bastasse, a mesma amiga, um mês depois, vai até o Rio para reencontrar Melhem.

ROMANCE OU RELACIONAMENTO ABUSIVO?

Além de estar no grupo de acusadoras, a atriz Veronica Debom atuou fortemente nos bastidores para convencer outras mulheres a denunciarem Melhem. A participação dela também chama atenção pelo fato de que ela assume ter mantido com o ex-diretor global um relacionamento de mais de um ano, que ela classificou como “abusivo” à Justiça. Ao se referir a uma noite de sexo entre os dois, afirma ter se sentido “enojada”.

Se Veronica falou a verdade nos autos, ela mudou substancialmente sua percepção sobre essa história. As provas apresentadas nos processos vão na direção diametralmente oposta: elas formam o retrato de um casal apaixonado durante esse período, com declarações de amor (ela conta em determinado momento que gostaria de se casar com ele), conversas picantes e envio de nudes, sem preocupação de esconder o romance.

É Veronica quem cria um grupo de WhatsApp batizado de “Sexo”, inclui nele Dani Ocampo, assistente de Melhem, e posta uma mensagem inaugural explícita: “Se você está nesse grupo é porque achamos de bom tom que você soubesse que rolou um sexo bêbado (de uma das partes) ontem. Pedimos discrição por razões óbvias. Bom dia!!!”.

Além disso, há no processo vários prints de conversas com declarações de amor de ambos. Numa delas, a mesma mulher que diz hoje ter sido vítima de assédio sexual dentro de um contexto de relacionamento abusivo mostra-se absolutamente segura de suas atitudes e emoções: “Sou muito legal e não tem nenhum desejo meu que não seja legítimo!”.

Na fase final, as conversas de WhatsApp anexadas aos processos mostram Melhem disposto a se afastar, enquanto Veronica tenta evitar o fim, de forma insistente. Depois de um tempo, no entanto, mostra-se conformada com o desfecho da história. Em setembro de 2019, envia um áudio a ele nesse sentido: “Eu tomei um pé na bunda to apaixonada por vc e tomei um pé na bunda, amor. Risos não que eu não ache vc não tem razão, acho que vc tá coberto de razão”.

Quando as denúncias de assédio contra Melhem começam a se tornar públicas, há uma grande ironia: Veronica escreve por diversas vezes a Melhem prestando solidariedade e dizendo que o movimento parece um tipo de terrorismo: “vc é inocente, amor”.

AS TESTEMUNHAS SE CONHECIAM

Em muitos casos de assédio sexual, a repercussão pública da primeira denúncia costuma encorajar outras vítimas a procurar a Justiça e os pontos em comum dos depoimentos delas ajudam a tornar mais robusta a acusação. No caso de Melhem, ao contrário de outros escândalos, a quantidade de vítimas permaneceu a mesma desde o início e as narrativas são muito parecidas: usando o poder de chefe, Melhem abusa de piadas de cunho sexual, constrange as subordinadas com aproximações físicas e se vinga prejudicando as carreiras de quem não segue aos avanços.

Além de serem defendidas pela mesma advogada, Mayra Cotta, outro importante ponto em comum entre as supostas vítimas está sendo explorado pela defesa de Melhem como forte evidência de que houve um movimento orquestrado de vingança contra ele. Segundo a representante dessas mulheres, “as vítimas não faziam parte de um círculo íntimo de amizades e que só souberam quem eram as demais vítimas em agosto de 2021”.

Essa afirmação é desmentida de forma cabal nos processos com ajuda de uma série de provas. A maior parte das supostas vítimas se conhecia, sim. Antes das denúncias, várias haviam trabalhado juntas. Dani Calabresa, aliás, em depoimento, conta como se deu a união entre elas em torno do caso Melhem: a atriz revela que entrou num grupo de WhatsApp de pessoas que teriam sido assediadas por Melhem em 21 de dezembro de 2020, até com certo atraso, pois o mesmo grupo já se comunicava o “ano todo”, segundo Dani. Uma das serventias desse grupo seria o de trocar informações na época em que as supostas vítimas conversavam com a advogada Mayra Cotta em busca de orientação de como proceder em relação ao episódio.

Se não bastasse, a tese de que as vítimas não se conheciam até formalizarem as denúncias contra Melhem é desmentida também por provas como as fotos de uma viagem ocorrida em fevereiro de 2021 ao sítio de uma delas na região serrana do Rio de Janeiro. Estavam presentes Georgiana Coutinho de Goes, Carol Portes, Veronica Debom e Debora Lamm.

A proximidade e amizade entre a maior parte delas não invalidam por si só as denúncias, evidentemente. Mas certamente enfraquecem muito a tese da advogada das supostas vítimas, a de que a repetição de situações “mostra o padrão reiterado e generalizado de conduta – o modus operandi – do investigado”.

A COMPLICADA HISTÓRIA DO PRIMEIRO RUMOR SOBRE ASSÉDIO

O primeiro burburinho dentro da Globo a respeito da conduta de Melhem parte de Barbara Duvivier, em meados de 2018. Constando hoje como uma das testemunhas do processo na Deam, Barbara manteve com Melhem um relacionamento amoroso de quase sete anos. Em seu depoimento na delegacia, ela diz que ele não a deixava terminar a relação usando seu poder hierárquico dentro da emissora, oferecendo “proposta de trabalho, de aumento de salário e de promoção de cargo”. Barbara é enteada de Maria Clara Gueiros, uma das mulheres que posteriormente iniciou o movimento interno na Globo para investigar Melhem. Segundo Dani Calabresa contou à Ouvidoria do Ministério Público, Maria Clara Gueiros passou o ano de 2019 tentando convencê-la a denunciar o ex-diretor global.

A história entre Melhem e Barbara é complexa. Como ambos eram casados na maior parte desse tempo, o romance foi clandestino. No final de 2017, ocorre um sobressalto: ela engravida e surge uma dúvida inicial entre ambos se o filho era de Melhem, hipótese que acaba sendo depois descartada.

Com o decorrer do tempo, familiares de Bárbara começaram a desconfiar do comportamento dela, incluindo o marido dela e a madrasta Maria Clara Gueiros. No processo em curso, Melhem diz que Barbara espalhou a versão de chefe assediador para evitar o constrangimento de assumir o namoro clandestino com ele.

Essa história parecia ter tido um ponto final amistoso em julho de 2018, quando Barbara envia e Melhem um pedido de desculpas.

Ele não responde e, no ano seguinte, no aniversário do ex-diretor global, ela manda novo WhatsApp amistoso. Meses depois, em conversa com Dani Ocampo, assistente de Melhem, Barbara reconhece que havia mentido: “Mas nada planejado maquiavelicamente, foi um redemoinho que eu fui entrando, e quando vi não conseguia sair”.

NUDES E MENSAGENS PICANTES

As denúncias contra Melhem falam que o assédio dele era insistente. Não raro, segundo as supostas vítimas, ele misturava assuntos profissionais com piadas e insinuações de cunho sexual. O conjunto de provas que consta nos autos mostra uma realidade diferente. Naquele ambiente do humor da Globo, havia grande liberdade e tolerância a esse tipo de comportamento. Há inúmeros exemplos de diálogos picantes entre Dani Calabresa e Marcius Melhem. Após uma festa ocorrida na casa do diretor Mauro Farias, por exemplo, os dois falam sobre nudes. Num WhatsAPP, Melhem escreve o seguinte: “Te amo sem você me mandar um nude, olha que puro!”. Ao que Calabresa responde, depois de uma risada: “Mostrei sem vc pedirrrr!!!!”. Um mês depois da festa no Rio, na qual teria sofrido o ataque mais violento, ela manda a ele um WhatsApp elogiando os dons do ex-diretor global, ilustrado por emojis de uma berinjela e de um microfone.

No depoimento à Justiça, Dani tenta justificar o comportamento de cumplicidade erótica com Melhem da seguinte forma: “Deixa ela me cantar. Deixa me chamar de gostosa. Para mim era uma vantagem. Prefiro continuar brincando com meu chefe tarado do que comprar briga com ele”. A respeito do episódio dos nudes, a atriz conta que, na festa na casa de Mauro Farias, mostrou fotos de seu celular no meio de uma roda de amigos, até que Melhem se aproximou e tomou o celular da mão dela para ver o conteúdo. Ainda segundo a versão de Dani, não satisfeito, na mesma noite, ele a perseguiu até a porta do banheiro tentando forçar um beijo.

Melhem apresenta uma versão totalmente diferente para o episódio. Segundo ele, em um determinado momento da festa, as pessoas conversavam sobre nudes e Calabresa o chamou para um canto do local e exibiu o conteúdo do celular: “Ela me mostrou nudes dela, me mostrou tudo: me mostrou fotos dela totalmente pelada, ela com amigas, ela sozinha, fotos, vídeos, poses, tudo”.

Há exemplos também no processo de conversas picantes trocadas entre Melhem e outras supostas vítimas. Em abril de 2019, numa conversa de WhatsApp, Veronica Debom escreve a ele: “Eu me masturbo COM a sua cara. Literalmente, Sua cara de vibrador”. Melhem responde no mesmo nível: “Delícia você. E sim, vc tinha que dar aula de boquete e transmitir esse conhecimento todo”.

Outra denunciante, Georgiana Goés, que narra no processo criminal uma tentativa de Melhem de tentá-beijar à força numa festa ocorrida no final de 2014, mantém com ele uma relação amistosa mesmo depois desse episódio, dividindo com ele dúvidas profissionais e marcando novos encontros. Em fevereiro de 2018, Georgiana confidencia numa mensagem que sonhou com ele “num abraço longo e quente”. Ao final, pergunta: “O jogo está virando?”.

CHEFE “DITADOR”

O processo traz ainda inúmeras provas que colocam em xeque as narrativas de que Melhem prejudicou diretamente as carreiras de mulheres que não cederam a ele. Exemplo disso é o caso de Verônica Debom, que alega ter deixado de trabalhar por causa do assédio, “o que gerou um caso de depressão profunda”. Conversas de WhatsApp que constam no processo mostram uma história bem diferente. Segundo elas, Veronica não gostava de trabalhar com algumas pessoas da equipe e precisou depois se licenciar devido a um problema de saúde que a impedia de atuar. Ela descreve a Melhem a necessidade de afastamento da seguinte forma, em fevereiro de 2020: “Acabei de falar com a produção. Minha coluna ta totalmente travada. O medico no hospital mandou eu não me mexer nos próximos três dias”.

Mesmo Dani Calabresa, que narra uma perseguição implacável por parte de Melhem, envia a ele ao longo do período em que trabalharam juntos vários WhatsApp com elogios e agradecimentos à parceira profissional. O caso mais curioso de todos é o de Debora Lamm, a Dona Cotinha do programa Zorra. Ela figura no inquérito da Deam como uma das vítimas, mas não fez até agora nenhum relato de ataques contra ela por parte de Melhem, já se confundiu ao ser perguntada pelo juiz sobre o caso em questão e até elogiou o ex-diretor. .

No depoimento de Lamm, o juiz pergunta em um determinado momento se ela é vítima de assédio sexual. De forma surpreendente, Lamm responde: “Eu acho… não, não, eu sou testemunha”. O juiz insiste mais uma vez: “Tá, a senhora só é testemunha, a senhora não é vítima?”. Lamm confirma: “É”. No fim, é a advogada de Dani Calabresa que ajuda a esclarecer a situação durante o depoimento em questão, lembrando que Lamm é uma das mulheres que constam no processo criminal aberto na Deam.

Apesar disso, Lamm não esclareceu até hoje por que figura como vítima de assédio sexual. Ela se queixa de algo bem diferente: fala que perdeu espaço profissional na Globo após ter tentando afastar Calabresa de Melhem na festa do elenco do humor da Globo de 2017, culminando com a saída dela do programa Zorra, em 2018. Ao mesmo tempo, Lamm reconhece que nunca foi maltratada profissionalmente por Melhem e que, no mesmo ano, voltou a trabalhar com ele na peça O Abacaxi. Detalhe: o convite partiu dela e da atriz Veronica Debom, outra mulher que figura como acusadora de Melhem no processo da Deam.

