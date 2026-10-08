Cabelo rosa e maquiagem ‘gelada’: as novas tendências de beleza do Pinterest
Plataforma visual divulgou relatório inédito de tendências para unhas, cabelo, maquiagem e skincare
A plataforma visual Pinterest, popular como ferramenta de busca para inspirações, lançou pela primeira vez um Relatório de Tendências de Beleza – que se soma ao já tradicional Pinterest Predicts, balanço de tendências gerais divulgado anualmente pela marca.
O material destaca que “a nova forma de ostentar a beleza é o detalhe certo”. A graça está na especificidade: incorporar uma referência global no estilo individual, em vez da mera cópia. As modas destacadas pelo Pinterest são verificadas a partir do aumento das buscas de determinados termos na plataforma.
Mecha rosa listrada e o novo ‘bob’
Para os cabelos, a cor rosa está em alta, principalmente numa tonalidade mais clara, o chamado “rosa envelhecido”. A tendência se revela especialmente em mechas, e há quem aposte num mix, alternando blocos cor-de-rosa e azul-petróleo em todo o volume de cabelo – técnica batizada de lock coloring.
Ainda na tintura, o cobre é a cor do momento. A plataforma aponta os tons mocha, cherry cola e ameixa, que conferem contraste aos fios mais claros sem necessariamente chegar ao vermelho vivo. Quanto aos cortes, o bob volta aos holofotes. Versão moderna do clássico Chanel, ele deixa de ser reto e aposta na textura e no movimento, incorporando camadas desalinhadas e franja esvoaçante.
Maquiagem ‘gelada’ e blush romântico
Com a chegada das estações mais frias no hemisfério norte, surge a maquiagem frosted, ou gelada, em português. Numa pegada glamurosa e futurista, esse estilo incorpora tons de prata e azul pastel, batom metálico e aplicações de cristais.
Ainda na maquiagem, o blush bem marcante segue em alta: é a vez do tons de pêssego, amora e terracota, aplicados no alto nas bochechas para um ar de corado natural. A chamada cloud skin (pele efeito nuvem) também cresceu nas buscas na plataforma. O imperativo da temporada é o romantismo, com maquiagens naturais e rosadas como as das mocinhas dos filmes.
‘Skinvestida’
Tudo que é relacionado ao skincare segue em alta, com milhares etapas de cuidados para os momentos pré e pós-banho – da cabeça aos pés. No Pinterest, os usuários buscam por técnicas como o dry brushing (escovação da pele do corpo a seco), sabonetes líquidos enriquecidos com ativos como ácido glicólico, e quaisquer produtos que reforcem o aspecto de pele bem nutrida. Os cuidados capilares ganham atenção especial, com óleos de tratamento para o couro cabeludo.
Destaque também para os “alimentos para pele”, que passam a integrar rotinas de beleza: comidas que, supostamente, trariam benefícios extras para a estética, como caldo de ossos, água de alecrim e arroz e azeite de oliva. No mesmo caminho, máscaras caseiras para o rosto e os cabelos retomam a popularidade.
Perfume suave
Na perfumaria, é o momento das fragrâncias doces e suaves – como o perfume de marshmallow, que cresceu nas buscas, além da baunilha e do chocolate. O Pinterest ressalta que esses produtos transmitem ideias de nostalgia e conforto (como o tal “cheiro de banho tomado”).
Esmalte marrom e cromado
Nas unhas, imperam os esmaltes inspirados em bebidas quentes, como tons de café e caramelo e efeitos leitosos. As tendências recebem nomes como latte brown nails e almond milky nails. Frutas também têm inspirado nail arts com texturas gelatinosas, como nas raspberry jelly nails. O efeito cromado também está em voga, com unhas brilhantes fazendo as vezes de acessório nos looks. Os termos mais buscados incluem “unhas cat eye com poá”, um estilo magnético que tem feito sucesso nas redes.