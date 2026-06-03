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Marcas brasileiras de beleza, design e moda esportiva conquistam Portugal, usando o país como porta de entrada estratégica para a Europa. Empresas como C.Kamura, Tidelli, Granado e Track&Field aproveitam a comunidade brasileira e a afinidade cultural para projetar o estilo “made in Brazil” no continente.

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Durante anos, Portugal foi a porta de entrada de brasileiros que buscavam viver ou empreender na Europa. Agora, o movimento ganha uma nova camada: são as marcas nacionais que atravessam o Atlântico para conquistar consumidores europeus. De beleza a design, passando por perfumaria e moda esportiva, empresas brasileiras vêm acelerando sua presença no país, transformando Lisboa e arredores em uma espécie de vitrine do estilo de vida made in Brazil.

Os números ajudam a explicar o fenômeno. Segundo a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o Brasil está entre os principais investidores estrangeiros no país e a comunidade brasileira já ultrapassa 500 mil residentes, tornando-se a maior população estrangeira em território português. Esse cenário cria um ambiente naturalmente favorável para marcas que já carregam reconhecimento entre os brasileiros e despertam curiosidade entre os europeus.

O exemplo mais recente vem do universo da beleza. O cabeleireiro Celso Kamura anunciou a abertura do primeiro salão internacional da marca C.Kamura, em Lisboa. A aposta está diretamente ligada ao prestígio da beleza brasileira no exterior. A ideia é levar para a capital portuguesa a combinação de excelência técnica, atendimento próximo e criatividade que transformou os salões brasileiros em referência mundial. “São exigentes e nos veem como boutique”, disse Kamura, que cuida das madeixas de Angélica e Dilma Rousseff.

No design, a Tidelli escolheu Lisboa para inaugurar sua primeira flagship europeia dedicada ao mobiliário outdoor. A marca, que já opera nos Estados Unidos, Argentina e Oriente Médio, vê Portugal como uma plataforma estratégica para alcançar novos mercados. A afinidade com o estilo de vida ao ar livre, tão presente nas regiões costeiras portuguesas, conversa diretamente com o DNA da empresa baiana.

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A perfumaria também segue a mesma trilha. A Granado ampliou recentemente sua operação em Lisboa com uma nova loja no Amoreiras Shopping Center, reforçando uma estratégia de expansão motivada pelo aumento da procura por suas fragrâncias e produtos de cuidados pessoais. A marca, fundada no Rio de Janeiro há mais de 150 anos, já se tornou uma das representantes mais reconhecidas da beleza brasileira em solo português.

No segmento esportivo, a Track&Field inaugurou sua terceira unidade em Portugal, desta vez no CascaiShopping. A empresa vê no mercado português uma forte identificação com seu posicionamento, baseado em bem-estar, atividade física e lifestyle, conceitos que ganharam força entre os consumidores europeus nos últimos anos.

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A concentração dessas aberturas tem explicação: Portugal oferece idioma em comum, proximidade cultural, custos operacionais mais acessíveis do que outros grandes centros europeus e uma localização privilegiada para quem pretende expandir para o restante do continente. Para muitas marcas brasileiras, o país funciona como um laboratório europeu — um lugar onde é possível testar conceitos, construir reputação internacional e dar os primeiros passos rumo a mercados maiores. Se antes o Brasil exportava principalmente produtos, agora exporta também experiência, identidade e estilo de vida. E Portugal, ao que tudo indica, tornou-se o endereço preferido dessa nova fase.