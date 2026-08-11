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Comportamento

Boni relembra quando quase infartou a bordo de avião

Empresário revelou detalhes do episódio ocorrido em 2022 e afirmou que está bem atualmente

Por Flávio Monteiro 11 ago 2026, 12h09 | Atualizado em 11 ago 2026, 12h37
Homem idoso de pele clara, cabelos brancos e curtos, veste um casaco azul-marinho com zíper, olhando para baixo com expressão séria. Ao fundo, cortinas claras, uma mesa redonda com orquídeas brancas e uma cadeira de diretor dobrável
O ex-diretor Boni (Reprodução/VEJA)
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Boni relembra quando quase infartou a bordo de avião Priorizar nos meus resultados Google

Um dos nomes mais célebres da televisão brasileira, Boni relembrou quando morreu ao sofrer um infarto a bordo de um avião que saía de Nova York, nos Estados Unidos, em direção ao Brasil. O episódio ocorreu em 2022 e foi comentado pelo próprio ex-diretor da TV Globo em um vídeo publicado nesta terça-feira, 11, em seu perfil oficial no Instagram.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Na publicação, Boni conta que identificou uma forte dor no braço esquerdo como um dos sintomas do infarto e imediatamente pediu à esposa que lhe fornecesse Isordil, medicamento que passou a tomar a cada 15 minutos até desembarcar em Porto Rico, onde recebeu atendimento médico. Porém, segundo o empresário, o atendimento na unidade de saúde porto-riquenha não foi satisfatório, o que o levou a deixar o local.

“Assinei um papel me responsabilizando pela minha vida e fui para o hotel. Meus filhos conseguiram uma UTI móvel e fui levado para os Estados Unidos, onde fui internado”, conta Boni. O ex-diretor foi submetido a uma cirurgia posteriormente. Atualmente, o empresário diz estar bem e apontou que, após realizar novos exames, os médicos constataram que o sinal do infarto havia desaparecido do coração.

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