Boni relembra quando quase infartou a bordo de avião

Um dos nomes mais célebres da televisão brasileira, Boni relembrou quando morreu ao sofrer um infarto a bordo de um avião que saía de Nova York, nos Estados Unidos, em direção ao Brasil. O episódio ocorreu em 2022 e foi comentado pelo próprio ex-diretor da TV Globo em um vídeo publicado nesta terça-feira, 11, em seu perfil oficial no Instagram.

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Na publicação, Boni conta que identificou uma forte dor no braço esquerdo como um dos sintomas do infarto e imediatamente pediu à esposa que lhe fornecesse Isordil, medicamento que passou a tomar a cada 15 minutos até desembarcar em Porto Rico, onde recebeu atendimento médico. Porém, segundo o empresário, o atendimento na unidade de saúde porto-riquenha não foi satisfatório, o que o levou a deixar o local.

“Assinei um papel me responsabilizando pela minha vida e fui para o hotel. Meus filhos conseguiram uma UTI móvel e fui levado para os Estados Unidos, onde fui internado”, conta Boni. O ex-diretor foi submetido a uma cirurgia posteriormente. Atualmente, o empresário diz estar bem e apontou que, após realizar novos exames, os médicos constataram que o sinal do infarto havia desaparecido do coração.

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