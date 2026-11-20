Na próxima sexta-feira, 27 de novembro, acontece finalmente um evento que os consumidores esperaram com ansiedade durante o ano todo: a Black Friday. A liquidação geral no comércio e nos serviços é, claro, um momento perfeito para realizar compras e desejos com alguma economia para o bolso em tempos de inflação e juros altos. Bem antes da Black Friday em si, contudo, o clima de grande bazar das pechinchas já tomou conta das redes sociais e sites varejistas — e o fenômeno deve ganhar ainda mais força a partir da segunda-feira 23, quando a maioria das marcas inicia a chamada Black Week. Pensando em nossos leitores, a equipe de VEJA fez uma seleção de 10 ofertas imperdíveis de áreas e perfis variados, indo dos livros de negócios aos videogames. Confira abaixo as oportunidades que chama atenção no mercado:

DIVERSÃO & CONSUMO

Garmin Forerunner 165 — R$ 1.999 (R$600 de desconto)

O smartwatch Garmin Forerunner 165 é uma boa opção de custo benefício para iniciantes na corrida de rua. Com tela touchscreen e botões, o aparelho também registra o trajeto por GPS e a frequência cardíaca. Há opção do modelo com pulseira branca ou preta.

Link: Forerunner 165 na Garmin

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BYD Dolphin Mini GL — R$ 109.990 à vista (R$9.000 de desconto)

O Dolphin Mini é um carro elétrico compacto com 3,78 metros de comprimento ideal para vida urbana. A versão de entrada do modelo da BYD, ano-modelo 2027, sai por R$ 109.990 à vista na promoção até o final de novembro da marca para compradores pessoa física.

Link: Dolphin Mini GL 2027

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Adidas Samba OG — R$ 449,99 (até 50% off)

O tênis Samba OG da Adidas tem um estilo vintage com suas origens . Com diversas cores, estampas e combinações com os solados, os modelos estão com descontos de 20% a 50%. A versão feminina do Samba OG em bege e marfim, com sola cor de caramelo e estampa animal print, sai por R$449,99.

Link: Samba OG na Adidas Brasil

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PlayStation 5 Slim Disk — R$ 4.499,90 (R$500 de desconto)

Na onda do lançamento de GTA VI, o Playstation 5 é o principal console para jogar o game situado na fictícia Vice City. O modelo Slim Disk com um 1TB de armazenamento e um controle sem fio incluso está por R$ 4.499,90. A versão tem os jogos ASTRO BOT e Gran Turismo 7. O jogo GTA VI é vendido à parte.

Link: PlayStation 5 Slim Disk – Pacote ASTRO BOT e Gran Turismo 7

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Diária All Inclusive em Cancún — R$1.602 (35% off)

Para quem está planejando uma viagem no próximo ano, Cancún, no México, é um bom destino para quem curte uma praia paradisíaca. Diárias no hotel Krystal Grand Cancún com serviço All Inclusive para abril de 2027 têm 35% de desconto no site da CVC.

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Link: Diárias no hotel Krystal Grand Cancún

ENTRETENIMENTO

HBO Max — 50% off nos 12 primeiros meses

A HBO Max tem um dos maiores catálogos do streaming e concentra o que mais rendeu elogios em 2026: Uma Batalha Após a Outra, vencedor do Oscar de melhor filme, Pecadores, que deu a Michael B. Jordan o prêmio de melhor ator, e The Pitt, eleita a melhor série dramática do Emmy. Com 50% de desconto nos doze primeiros meses, o plano Básico com anúncios sai por R$ 14,90/mês. O Platinum custa R$ 27,90 e inclui 4K, áudio Dolby Atmos, quatro telas simultâneas e nenhum anúncio.

Link: Planos de assinatura HBO Max

Os Imortais — R$ 49,99 (41% off)

Um dos livros brasileiros mais comentados do ano, Os Imortais, de Paulliny Tort, vencedora do prêmio APCA com Erva Brava, se passa na pré-história e tenta reconstruir um mundo anterior à própria linguagem. O livro acompanha um clã de neandertais em contato com os sapiens e o espanto diante do fogo, da morte e da doença.

Link: Os imortais – Amazon

Box Duna: Primeira Trilogia + Mapa Arrakis — R$ 187,72 (41% off)

A saga de Frank Herbert é um dos pilares da ficção científica e conquistou um novo público com as adaptações de Denis Villeneuve para o cinema. Com a estreia do terceiro filme marcada para 17 de dezembro, a trilogia inicial se impõe como leitura essencial para quem quer conhecer a origem dessa epopeia sobre poder, religião e ecologia, que segue atual seis décadas depois de publicada. O box reúne os três primeiros volumes e inclui o mapa de Arrakis, o planeta desértico onde se passa a história.

Link: Box Duna: Primeira Trilogia + Mapa Arrakis – Amazon

ECONOMIA & NEGÓCIOS

A arte de gastar dinheiro: escolhas simples para uma vida equilibrada — R$ 39,90 (33% off)

O autor faz considerações e apresenta ferramentas psicológicas para obter o melhor do dinheiro ganho. Poupar e investir é importante, mas saber gastar, ainda mais.

Link: A arte de gastar dinheiro – Livraria da Vila

A próxima onda: inteligência artificial, poder e o maior dilema do século XXI — R$ 40,45 (55% off)

A obra descreve os riscos da inteligência artificial e aponta os caminhos para enfrentá-los. Um dos coautores, Suleyman, participou da fundação do DeepMind, laboratório de IA que hoje pertence ao Google.

Link: A próxima onda – Amazon