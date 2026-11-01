Baladas culturais: o que são as ‘raves literárias’, em alta no mundo

Ler Resumo





As “raves literárias” estão ganhando o mundo, transformando a leitura em uma experiência coletiva e vibrante. Nascidas no Japão e espalhadas por diversos países, incluindo o Brasil, esses eventos reúnem pessoas em boates, cafés e parques para ler, discutir obras e socializar ao som de música ambiente. É uma nova forma de conectar leitores.

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No bairro boêmio de Shimokita­zawa, em Tóquio, um grupo de cerca de setenta japoneses se junta na boate alternativa Spread para um evento peculiar. Nada de drinques, paquera e música eletrônica nas alturas. Na festa batizada de Jucy Book Rave, os convidados se aconchegam em almofadas e tapetes espalhados pelo chão para ler suas obras favoritas em boa companhia, ao som de uma playlist suave. Mais tarde, o volume sobe e os presentes se dividem entre a pista de dança e as discussões literárias que tomam conta do espaço. “Tinha mais gente do que eu imaginava… Rolou um tempo para a troca de ideias, e cada um recomendava o que estava lendo”, relatou um dos participantes da balada realizada no início deste mês.

Com quatro horas de duração, o evento viralizou nas redes sociais, iluminando uma tendência que ganha fãs em todo o mundo: as chamadas raves literárias. Elas transformam os antigos e silenciosos clubes de leitura em experiências coletivas e atraentes para uma geração de leitores ávidos por conexão em um mundo cada vez mais digital e, ao mesmo tempo, solitário. Sucesso no Japão, encontros dessa natureza começaram a pipocar pouco depois nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, tornando-se uma opção de socialização a quem quer sair de casa e conhecer pessoas com interesses em comum, mas não está disposto a encarar uma balada nos moldes tradicionais.

Pioneira do ramo, a Reading Rhythms surgiu de uma reunião de amigos em Nova York, em 2023, e completa neste ano 1 000 encontros literários, com mais de 50 000 ingressos vendidos entre Estados Unidos, Canadá e Itália. O negócio inspirou a Book Doof, na Austrália, que atua há cerca de um ano no país e reúne uma média de 250 a 300 pessoas em eventos mensais. No Brasil, iniciativas como a Rave Literária de Cuiabá e a Rave da Leitura, em São Paulo, bebem da mesma fonte, reunindo dezenas de pessoas em eventos ao ar livre, pautados pelo amor aos livros e pela interação social.

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Idealizados como experiências relaxantes, os encontros acontecem em casas de shows, restaurantes, bares, cafés e até mesmo em parques e praças. A essência é a mesma para todos, mas a dinâmica varia bastante: em alguns casos, as obras são escolhidas por curadores, enquanto outros deixam a seleção na mão dos próprios leitores. Na Reading Rhythms, por exemplo, cada pessoa leva seu livro, e a agenda é dividida em dois blocos de leitura silenciosa, seções livres de conversa e discussões coletivas, tudo embalado por uma playlist especial, que transita entre sons instrumentais leves e canções mais animadas. Nos eventos de Tóquio e Cuiabá, DJs comandam o clima com música ambiente, enquanto algumas edições da Book Doof contaram com atrações especiais ao vivo. Em 21 de novembro, o duo experimental Bing/Santospirito embala um encontro na Tasmânia com violino, piano, violoncelo, percussão e sintetizadores.

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Pano de fundo dos encontros, o som funciona como um climatizador, mas os verdadeiros protagonistas são os livros. Segundo Ben Bradbury, um dos fundadores da pioneira americana, cerca de 70% dos presentes levam obras físicas para os encontros, evitando distrações com o celular e e-books. “A ideia é usar as páginas como uma forma de quebrar o gelo e conhecer pessoas novas no mundo real. É um mergulho na introspecção e, ao mesmo tempo, uma retomada do convívio em comunidade”, conta ele, hoje à frente de uma equipe de 45 pessoas na produção dos eventos. Só para 2027 Bradbury projeta 400 novas raves. “A leitura foi, por muito tempo, considerada um hábito solitário, mas há um desejo de conhecer outros leitores, socializar e conversar sobre as obras, mesmo entre os mais tímidos”, diz Grant Krupp, idealizador da iniciativa australiana.

Abertos a todos os públicos, os encontros podem ser gratuitos ou pagos, com valores que variam de 20 a 30 dólares na Austrália e nos Estados Unidos. Embora um levantamento da Reading Rhythms revele que cerca de três quartos dos presentes são mulheres e a faixa etária principal vai dos 18 aos 44 anos, a diversidade está no DNA da proposta. “Me lembro de um pai que levou o filho que não devia ter nem 10 anos e também de uma senhora chamada Judith, de 87 anos. Ela se mudou para Manhattan para ficar mais perto dos netos e veio ler com a gente”, relata Bradbury, ressaltando a abrangência dos convidados. De fato, da infância à maturidade, a leitura pode ser uma festa.

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Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019