Bairro brasileiro é listado entre os 10 melhores do mundo; veja qual

O que torna um bairro legal? Alguns diriam que ser seguro, com boas opções culturais e diversidade gastronômica é um bom começo. Para a Time Out, publicação britânica dedicada a viagens e gastronomia, os bairros mais legais do mundo são aqueles que refletem o melhor das cidades que fazem parte, sendo bons lugares para vivenciar a cultura e o espírito comunitário. Se tudo isso vier acompanhado de uma agitada vida noturna, regada a boa comida e bebida e onde se faça quase tudo a pé, um tanto quanto melhor. Todos os anos, a revista elege os melhores bairros do mundo e, dessa vez, o bairro da Glória, no Rio de Janeiro, mereceu um lugar entre os dez primeiros, ostentando um prestigioso nono lugar em uma lista de 38 escolhas, recentemente apresentadas ao público.

Antes, a publicação especializada já tinha escolhido uma rua (a Arnaldo Quintela, em Botafogo, também no Rio de Janeiro) e uma cidade (São Paulo) brasileiras para brilharem entre as melhores do planeta. Para a seleção dos melhores bairros, foram considerados critérios como: comida, bebida, arte, cultura, vida nas ruas, comunidade e características locais únicas.

O primeiro lugar do ranking é ocupado por Notre-Dame-du-Mont, um bairro em Marseille, na França. A lista, porém, é dominada pelos Estados Unidos que, embora não apareça no top 3, tem o maior número de bairros listados — oito, ao todo, em cidades como Los Angeles, Nova York e Miami. Em seguida está a Austrália, com quatro bairros.

O que é que a Glória tem?

De acordo com a justificativa da Time Out, o bairro carioca tem passado por uma transformação que o colocou no radar global. Com a revitalização de ícones arquitetônicos como o Hotel Glória, abandonado há quase 20 anos, e a Praia do Flamengo, agora própria para banho, a área ganhou novos ares. Jovens ocupam os bares da Rua Santo Amaro e novos restaurantes surgem, tornando a Glória um ponto de encontro vibrante e acessível.

A publicação ainda dá dicas para aproveitar um dia perfeito no bairro. O passeio pode começar com uma caminhada no Aterro do Flamengo e um banho de mar em uma das vistas mais lindas da cidade, logo abaixo do Pão de Açúcar. Para um bom almoço, a publicação sugere o Braseirinho da Glória ou o Labuta Mar, opções que agradam aos mais diversos paladares. Para aproveitar a tarde, é possível uma visita ao Museu de Arte Moderna ou uma cervejinha gelada no Birosca, espaço cultural com um bar ao ar livre no segundo andar. Para a noite, a sugestão é o Fatchia, pizzaria e bar recém chegado no bairro.

A publicação destaca ainda a famosa Feira da Glória, a maior feira ao ar livre da cidade. “Antes um ponto de encontro local e agora um ponto turístico, ela tem mais de 150 vendedores vendendo produtos exclusivos que você não verá em nenhum outro lugar. Chegue cedo se quiser evitar a multidão – mas fique por perto para a animada roda de samba”, diz o veredito.

A rua brasileira mais legal do mundo

Em março deste ano, a Time Out também escolheu uma rua brasileira para figurar entre as melhores do mundo. Localizada em Botafogo, um dos bairros mais charmosos do Rio de Janeiro, a Rua Arnaldo Quintela ocupa o oitavo lugar. De acordo com a publicação, nos últimos anos o logradouro vem se destacando por sua vibrante culinária, que atrai visitantes de todas as partes, mantendo as calçadas e casas cheias todas as noites.

Para aproveitar o melhor da rua, a publicação sugere começar por uma boa fatia de pizza do Terraço do Ferro e da Farinha. Para um encontro casual com amigos ou amores, o Quartinho Bar é uma boa opção para drinks. Por lá pode-se pedir bebidas refrescantes e explosivas. Para aqueles que gostam de mexer o corpo, a indicação é o Macuna, com toques de hip hop e electro e o Mãe Joana, parada obrigatória para os amantes do samba.

A cidade brasileira mais legal do Mundo

A primeira representação brasileira, porém, veio de São Paulo. A cidade foi listada entre as melhores do mundo em janeiro, onde apareceu na 16° colocação. “São Paulo agora está firmemente estabelecida como um ponto de visita obrigatória em um país com inúmeras atrações. A maior cidade do Hemisfério Sul é um destino global para os amantes da gastronomia, rivalizando com Lima e a Cidade do México pelo título de capital culinária da América Latina. Gerações de imigração da Europa , Ásia , América do Sul e, mais recentemente, África tornaram a cena de restaurantes de São Paulo tão diversa e vibrante quanto às espécies da floresta amazônica”, dizia a justificativa da escolha.

Para aproveitar a metrópole, a publicação sugeriu opções cosmopolitas como o restaurante tailandês Ping Yang , a fusão nipo-coreana KuroMoon ou o Shoshana Delishop para pratos refinados da diáspora judaica.

