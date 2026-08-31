Australiana relembra luta com tubarão que levou a amputação: ‘Como lutar com um dinossauro’

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Leah Stewart, uma australiana de 34 anos, sobreviveu a um ataque brutal de um tubarão-branco de 4 metros na praia Coogee, em Sydney. Em um ato de extrema coragem, ela socou o animal repetidamente, mesmo após ter parte do braço esquerdo dilacerado. Motivação da filha impulsionou sua luta. Uma história inspiradora de superação e força de vontade.

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A australiana Leah Stewart, de 34 anos, lutou contra um tubarão-branco e socou o animal de cerca de 4 metros para sobreviver. O incidente no dia 13 de junho na praia Coogee, em Sydney, levou a amputação de parte do seu braço esquerdo amputado.

Naquela manhã de sábado, mulher tinha terminado seu nado rotineiro no mar e voltava para a praia quando sentiu a proximidade do animal.

“Dei cerca de quatro braçadas e algo me disse para parar. Eu parei, consegui sentir o movimento na água, me virei e ele [tubarão] estava bem ali”, relatou Leah ao programa 60 Minutes do canal aberto australiano Nine Network’s. “Eu o vi a cerca de 2 metros de distância e ele simplesmente começou a chegar mais perto”

“A boca dele era tão grande quanto a minha coxa”, descreveu a mulher que ficou “olhando cara a cara” com o animal.

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“Chegou ao ponto em que ele estava a cerca de 30 centímetros do meu rosto e ele meio que começou a abrir a boca, e eu pensei: ‘Ele vai morder meu rosto. Eu tenho que tentar socá-lo. Tenho que tentar empurrá-lo para longe ou então ele vai arrancar minha cabeça com uma mordida’”, continuou.

Destra, Leah pensou “qual membro estou disposta a perder?” e decidiu dar um gancho com a outra mão.

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“Eu simplesmente lanço meu braço esquerdo e ele agarra meu antebraço e rasga, arranca minha pele, meu músculo, tudo”, relatou. “Há um grande vão entre o meu antebraço e a mão.”

O tubarão começou a puxá-la para baixo e também agarrou sua perna. Em meio a situação de desespero, Leah pensou que morreria, mas buscou motivação na filha para continuar lutando:

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“Eu pensei: “é isso, é assim que eu morro” e então pensei em [minha filha] August e pensei que ela não teria uma mãe, que ela cresceria sem uma mãe. Eu simplesmente sabia que não podia deixá-la… sei que parece estranho, mas de alguma forma me obriguei a voltar”, contou.

“Na minha cabeça, eu estava pensando: ‘Você não vai me tirar da minha filha’. Então, me virei e comecei a dar socos naquilo, repetidamente, sem parar; era como lutar contra um dinossauro.”

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“Devo ter acertado um golpe muito bom e então ele me soltou. Foi a coisa mais difícil do mundo, mas lutei para sair dali”, concluiu.

Depois de se soltar do tubarão, Leah foi ajudada por outros nadadores que a puxaram de volta para a praia. Levada às pressas para o hospital e induzida a um coma, passou por quase uma dúzia de cirurgias.

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Apesar da experiência à beira da morte, Leah não quer ser lembrada como a “mulher que foi atacada na praia”, mas a que “deu um soco no rosto do tubarão”.