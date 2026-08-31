É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Comportamento

Australiana relembra luta com tubarão que levou a amputação: ‘Como lutar com um dinossauro’

Leah Stewart socou animal de cerca de 4 metros e lembrou da filha para seguir viva

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 13h18
Mulher loira de cabelo preso, com brinco dourado e blusa pink, olhando para a direita. Outra pessoa loira, desfocada, aparece à esquerda
Leah Stewart amputou parte do braço após ataque de tubarão-branco (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Australiana relembra luta com tubarão que levou a amputação: ‘Como lutar com um dinossauro’ Priorizar nos meus resultados Google

A australiana Leah Stewart, de 34 anos, lutou contra um tubarão-branco e socou o animal de cerca de 4 metros para sobreviver. O incidente no dia 13 de junho na praia Coogee, em Sydney, levou a amputação de parte do seu braço esquerdo amputado. 

Naquela manhã de sábado, mulher tinha terminado seu nado rotineiro no mar e voltava para a praia quando sentiu a proximidade do animal.

“Dei cerca de quatro braçadas e algo me disse para parar. Eu parei, consegui sentir o movimento na água, me virei e ele [tubarão] estava bem ali”, relatou Leah ao programa 60 Minutes do canal aberto australiano Nine Network’s. “Eu o vi a cerca de 2 metros de distância e ele simplesmente começou a chegar mais perto”

Siga

“A boca dele era tão grande quanto a minha coxa”, descreveu a mulher que ficou “olhando cara a cara” com o animal.

Continua após a publicidade

“Chegou ao ponto em que ele estava a cerca de 30 centímetros do meu rosto e ele meio que começou a abrir a boca, e eu pensei: ‘Ele vai morder meu rosto. Eu tenho que tentar socá-lo. Tenho que tentar empurrá-lo para longe ou então ele vai arrancar minha cabeça com uma mordida’”, continuou. 

Destra, Leah pensou “qual membro estou disposta a perder?” e decidiu dar um gancho com a outra mão. 

Continua após a publicidade

“Eu simplesmente lanço meu braço esquerdo e ele agarra meu antebraço e rasga, arranca minha pele, meu músculo, tudo”, relatou. “Há um grande vão entre o meu antebraço e a mão.”

O tubarão começou a puxá-la para baixo e também agarrou sua perna. Em meio a situação de desespero, Leah pensou que morreria, mas buscou motivação na filha para continuar lutando:

Continua após a publicidade

“Eu pensei: “é isso, é assim que eu morro” e então pensei em [minha filha] August e pensei que ela não teria uma mãe, que ela cresceria sem uma mãe. Eu simplesmente sabia que não podia deixá-la… sei que parece estranho, mas de alguma forma me obriguei a voltar”, contou.

“Na minha cabeça, eu estava pensando: ‘Você não vai me tirar da minha filha’. Então, me virei e comecei a dar socos naquilo, repetidamente, sem parar; era como lutar contra um dinossauro.”

Continua após a publicidade

“Devo ter acertado um golpe muito bom e então ele me soltou. Foi a coisa mais difícil do mundo, mas lutei para sair dali”, concluiu.

Depois de se soltar do tubarão, Leah foi ajudada por outros nadadores que a puxaram de volta para a praia. Levada às pressas para o hospital e induzida a um coma, passou por quase uma dúzia de cirurgias.

Continua após a publicidade
Três pessoas sorrindo para a câmera em uma praia ensolarada. À esquerda, um homem loiro de camiseta branca. No centro, uma mulher de blusa azul claro e calça bege, com uma prótese no braço esquerdo. À direita, um homem de camisa branca de botões. O mar azul e a areia clara formam o fundo.
Leah Stewart junto de Charlie e Ben, que a ajudaram a voltar para a praia depois do ataque (Instagram/Reprodução)

Apesar da experiência à beira da morte, Leah não quer ser lembrada como a “mulher que foi atacada na praia”, mas a que “deu um soco no rosto do tubarão”.

Publicidade
TAGS:
Austrália
tubarões
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).