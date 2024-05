Até 2029, mercado de vestuário mundial deve alcançar US$ 1,78 trilhão

Hoje estimado em US$ 1,36 trilhão (cerca de R$ 6,87 trilhões, na cotação atual), o mercado de vestuário mundial deve alcançar US$ 1,78 trilhão (R$ 9 trilhões) até 2029. Essa é a conclusão de um relatório global de mercado de vestuário divulgado pela empresa de consultoria Mordor Intelligence, que estuda o consumidor final, o tipo de roupa e a geografia de compra e venda dos produtos.

Segundo o estudo, o setor tem mais força na Europa, onde se concentram os grandes grupos de moda de luxo como a LVMH e a Kering, mas o que mais cresce é o da Ásia. Traz ainda a informação de que as vendas on-line e a expansão geográfica de acesso aos produtos são os principais motivos para o crescimento do setor.

Facilidade de Compra

De acordo com a empresa de consultoria global, a internet facilitou a compra já que pode ser feita de qualquer celular e computador, dispensando a ida a uma loja física. Potencializado pelo período pandêmico, o comércio eletrônico ainda é responsável por expandir a clientela tanto em acesso, quanto geograficamente, atingindo um número muito maior de lugares, dentro e fora dos países.

“A maior exposição à Internet e ao comércio eletrônico entre os consumidores melhorou a consciência da moda e a disponibilidade de marcas de gama alta e produtos de edição limitada”, pontua o texto da Mordor Intelligence.

Como exemplo, o trabalho cita a Amazon, que em 2022 expandiu sua oferta de luxo para a Europa, anteriormente restrita às fronteiras da América do Norte. “A expansão da gama de moda de alta qualidade para a Europa consiste em coleções de marcas de luxo disponibilizadas para compra através da Amazon no Reino Unido, França, Itália, Espanha e Alemanha”, diz o texto.

A renda per capita e a mudança na preferência por produtos de marca também são vistos pela consultoria como agentes impulsionadores, assim como o rápido crescimento do consumo de moda feminina, graças ao aumento de mulheres no mercado de trabalho. “Apesar de ser um mercado maduro, as mudanças nas tendências da moda e a evolução do panorama retalhista entre as marcas têm sido fatores críticos para o mercado de vestuário em expansão”, afirma o estudo, que, por fim, dá aos designs inovadores, às tendências da moda rápida e às estratégias de marketing criativas o status de peças-chaves para o crescimento dessa indústria.