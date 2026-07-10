🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Comportamento

As melhores e as piores cidades para se morar ao redor do mundo em 2026, segundo ranking

Análise levou em conta características como saúde, educação, infraestrutura, cultura e meio ambiente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 16h06 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h14
Barcos de passeio e veleiros atracados em um canal, com edifícios coloridos de vários andares e telhados inclinados ao fundo. Pessoas sentadas em mesas com guarda-sóis brancos na margem, e um barco de turismo cheio de passageiros navegando no canal. O céu é azul com poucas nuvens brancas
Copenhague figura, pelo segundo ano consecutivo, como melhor cidade do planeta (Scott E Barbour/Getty Images)
Continua após publicidade
As melhores e as piores cidades para se morar ao redor do mundo em 2026, segundo ranking Priorizar nos meus resultados Google

A cidade de Copenhague, na Dinamarca, sustenta a liderança entre as melhores cidades para se viver em 2026. A lista, composta pelo Economist Intelligence Unit — braço de pesquisa e análise do grupo The Economist, que inclui o jornal homônimo — traz uma análise das mudanças em 2026 que mexeram com a qualidade de vida de 173 cidades ao redor do globo.

Além de observar as melhores e piores cidades, o grupo também analisa os motivos que as colocam nestas posições, através de cinco categorias: saúde, educação, infraestrutura, estabilidade e cultura e meio ambiente. Para eles, a maioria das melhores cidades se concentram no Hemisfério Norte do planeta, com quatro na Europa, três na Oceania (em específico na Austrália), duas na Ásia (ambas no Japão) e apenas uma na América do Norte, a cidade de Vancouver, no Canadá.

Veja a seguir a lista das 10 melhores cidades e suas notas

Siga
  1. Copenhague, Dinamarca – 98 pontos
  2. Viena, Áustria – 97,1 pontos
  3. Melbourne, Austrália – 97 pontos
  4. Sydney, Austrália – 96,6 pontos
  5. Zurique, Suíça – 96,4 pontos
  6. Genebra, Suíça – 96,1 pontos
  7. Osaka, Japão – 96 pontos
  8. Adelaide, Austrália – 95,9 pontos
  9. Vancouver, Canadá – 95,8 pontos
  10. Tóquio, Japão – 95,7 pontos
Continua após a publicidade

Parte das análises também envolve identificar as cidades que mais cresceram no ranking, e as que mais perderam pontos. Nesse quesito, se destacam as maiores quedas, em sua maioria, cidades no Oriente Médio. De acordo com o ranking, isso se deu pelo recente aumento de conflitos armados na região. Entre as maiores quedas no ranking, chegaram ao “topo” da lista Mascate (Oman) em primeiro lugar, a Cidade do Kuwait (Kuwait) em segundo, Amã (Jordânia) em terceiro, Manama (Bahrein) em quarto, Doha (Catar) em quinto, e duas grandes cidades dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi e Dubai, também nas 10 maiores quedas.

Apesar desse fator, algumas das piores cidades para se viver continuaram as mesmas de outros anos de análise. Damasco, na Síria, mantém seu status de pior cidade para se viver desde 2013. A lista inclui ainda Trípoli, na Líbia, Daca, em Bangladesh, Kiev, na Ucrânia e Lagos, capital da Nigéria.

Continua após a publicidade

Veja a seguir a lista das 10 piores cidades e suas notas

  1. Damasco, Síria – 31,6 pontos
  2. Trípoli, Líbia – 40,6 pontos
  3. Daca, Bangladesh – 41,7 pontos
  4. Karachi, Paquistão – 42,7 pontos
  5. Argel, Argélia – 42,8 pontos
  6. Lagos, Nigéria – 43,5 pontos
  7. Porto Moresby, Papua Nova-Guiné – 44,1 pontos
  8. Kiev, Ucrânia – 44,5 pontos
  9. Harare, Zimbábue – 44,7 pontos
  10. Teerã, Irã – 45,3 pontos
Continua após a publicidade

A seção sobre maiores aumentos, porém, trouxe um ranking quase completamente chinês. A organização explica que, após décadas de investimento público, a China teve um grande aumento em todos os índices levados em conta pelas observações. A lista inclui, em primeiro lugar, Fuzhou, e em seguida Wuxi, Nanjing, Zhuhai, Qingdao, Shenyang, Dalian, Xian, Chongqing e Guangzhou.

O Brasil também aparece na listagem, mas bem atrás de todas as outras cidades. Em 108º lugar, o Rio de Janeiro surge como primeira cidade brasileira do ranking. São Paulo, maior cidade do país, aparece algumas posições atrás do Rio, junto de Manaus, que também apareceu após as cem primeiras cidades.

Publicidade
TAGS:
Cidades
Comportamento
lista
Ranking
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).