Áreas distintas, moda e decoração são unidas por estilo em evento

Moda e decoração sempre caminharam lado a lado. São áreas que lançam tendências, formam opiniões, ditam comportamentos, influenciam estéticas, encantam pela beleza das formas, cores e texturas em roupas e ambientes, além de mostrar a infinita criatividade de estilistas, designers e arquitetos. Em eventos, no entanto, sempre apareciam separadas, até a noite desta quinta-feira 26, na primeira mostra D&D Fashion Design, em que 40 profissionais da moda e da decoração se uniram para criar uma roupa e um objeto mobiliário, a partir do mesmo tecido.

Dali, saíram lindos looks apresentados em um desfile comandado por Paulo Borges, idealizador e diretor criativo da São Paulo Fashion Week, e peças de mobiliário que ficarão expostas até o dia 26 de junho no D&D Shopping. “A união entre a forma de morar e de se vestir valoriza a união perfeita entre arte, arquitetura, moda e decoração. Sempre estiveram juntas, mas a cada dia que passa, essa interseção aumenta”, disse Ângelo Derenze, diretor geral do D&D Shopping.

Entre os estilistas, Reinaldo Lourenço, ícone da moda brasileira, criou uma capa inspirada nos trajes dos astronautas. “Usei um veludo off-white para essa peça. Eu adoro esse universo da arquitetura e decoração”, diz o estilista que assina uma linha de móveis para a Breton. Além dele, Martha Medeiros, Fause Haten, entre outros estilistas renomados, criaram looks que serão leiloados, com valor total arrecadado revertido em equipamentos e insumos para a ONG Costurando Sonhos – comunidade de Paraisópolis, que também participou no desenvolvimento de um look.

Pelos arquitetos, Léo Shehtman, Olegario de Sá, Henrique e Fernanda Derenze, Joia Bergamo, Henrique Freneda, entre outros, também fizeram bonito no desenvolvimento de criativas peças de decoração. “Me inspirei na saia plissada, muito utilizada em filmes de antigamente para criar uma cadeira, que além do tecido escolhido, é abraçada por um corino na cor caramelo que dá um contraste com o colorido da cadeira”, conta o arquiteto Henrique Freneda, que ao fazer dupla com a estilista Isaac Silva, bebeu da fonte de uma das maiores tendências de inverno deste ano: os uniformes colegiais. E muitas das peças que se viu por ali seguiram exatamente esse caminho. O que só prova que a moda e a decoração realmente andam de mãos dadas.

Continua após a publicidade