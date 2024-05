Após 5 anos e polêmicas, Victoria´s Secret anuncia desfile em 2024

Em um vídeo publicado nas redes sociais da Victoria´s Secret, a top model sul-africana Candice Swanepoel digita em um aplicativo de mensagens. “Modelos de passarela, neste outono, peguem suas asas”. Em seguida, uma resposta: “estamos de volta”. Assim, a grife americana anunciou o retorno de seu tradicional, e por muito tempo badalado, desfile de lingerie que deve acontecer ainda em 2024, após intervalo de cinco anos.

“Lemos os comentários e ouvimos vocês. O Victoria’s Secret Fashion Show está de volta, refletindo quem somos hoje, com tudo que você conhece e ama: glamour, passarela, asas, entretenimento musical e muito mais! Fique ligado… só fica mais icônico a partir daqui”, diz a legenda da postagem.

Polêmicas e escândalos

Entre 1995 e 2018, o desfile da Victoria Secret´s era um fenômeno pop, assistido por milhares de pessoas ao redor do mundo, que aguardavam ansiosamente pela aparição das maiores top models do mundo de lingerie, fora as famosas Angels, como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Laís Ribeiro, que ostentavam asas e sutiãs de valores milionários como o “Fantasy Bra” – o último, feito com 2.100 cristais Swarovski e desfilado pela sueca Helsa Hosk, valia US$ 1 milhão. O mais caro da história, porém, foi uma peça confeccionada por diamantes e rubis, usado em 2000, por Gisele Bündchen e avaliado em US$ 15 milhões.

Diferente dos desfiles tradicionais, o fashion show da VS também era conhecido por permitir que as modelos interagissem com o público, se expressando por meio de caras e bocas, e pelos shows ao vivo, realizados na própria passarela, por nomes como Justin Timberlake, Lady Gaga, Jay-Z e Kanye West.

Em 2018, no entento, a audiência do VSFW começou a despencar justamente por exibir apenas mulheres de padrão estético inatingível e com forte apelo sexual – crítica que se estendeu a marca como um todo, já que além de não promover a inclusão nas passarelas, tampouco se adequava aos novos tempos e as questões relacionadas à diversidade em seus produtos.

E sem contar ainda as várias polêmicas que a Victoria´s Secret se envolveu, principalmente quando um ex-executivo da grife falou de modelos trans de forma pejorativa e pela exibição de um documentário que revelou ligações da marca com o financista Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e tráfico de menores.

No ano passado, a grife ensaiou seu retorno com o lançamento do documentário “The Tour ’23”, no Prime Video, em que apresentava modelos de variados corpos, aparências e estilos, inclusive a top trans brasileira Valentina Sampaio. Mesmo assim foi alvo de críticas pela demora em assumir as mudanças e se adequar à diversidade.

Agora, é esperar para ver o que vem por aí! Confira o vídeo do anúncio: