Após 21 anos, MET Gala 2025 será sobre moda masculina, com foco no dandismo negro

Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton e A$AP Rocky como anfitriões e Lebron James como co-anfitirão honorário. Todos homens negros e estilosos, que representarão a moda e o dandismo negro no próximo Met Gala 2025, sob o tema “Superfine: Tailoring Black Style”

O tradicional baile beneficente do The Metropolitan Museum of Art, em Nova York, contará a formação de estilo e identidade dos homens negros ao longo do tempo, inspirada no livro “Escravos da Moda: o Dandismo Negro e o Styling da Identidade Diaspórica Negra” (2009), da professora americana Monica Miller. Além do tapete vermelho, a mostra também vai trazer luz à importância da moda masculina na comunidade afro-americana, principalmente em termos estéticos, políticos e sociais.

Para tanto, Monica Miller trabalhará lado a lado com Andrew Bolton, curador-chefe do Costume Institute na exposição, que ficará em cartaz entre os dias 10 de maio e 26 de outubro do ano que vem. O esperado baile, e seu badalado tapete vermelho, que abre a exibição e angaria fundos para a instituição, acontece no dia 5 de maio.

Moda masculina após 21 anos

Depois de 21 anos, a moda masculina voltará a ser foco principal da exposição anual do museu. A primeira foi em 2003, sob o tema “Men in Skirts” (“Homens de Saia”). O assunto atual, porém, é mais bem mais amplo.

O foco principal será a essência do dandismo negro – estilo de se vestir imposto aos escravos na Europa do século XVIII, que mais do que a construção de um estilo, discute um conceito representativo para as gerações escravas sobre identidade e as reapropriações, ao longo da história da moda, por parte das pessoas culturalmente segregadas.

O museu dedicará 12 seções a todos os aspectos e singularidades do dandismo negro com base no ensaio “The Characteristics of Negro Expression” (1934), de Zora Neale Hurston. A instituição ainda colocará em exposição as mais de 150 criações de estilistas não-brancos adquiridas pelo Costume Institute após o movimento Black Lives Matter, em 2020.

Acessórios, fotografias, filmes, roupas dos séculos XVIII e XIV e da década de 1940 também estarão na mostra, além de desenhos mais recentes dos estilistas Virgil Abloh (1980-2021) e Pharrell Williams para a Louis Vuitton.