Anac aponta grande contribuição de Lito Sousa na aviação

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou nesta quinta-feira, 1, a morte do influenciador da aviação Lito Sousa, que morreu aos 59 anos, vítima da doença rara e degenerativa Creutzfeldt-Jakob. “Ao longo de décadas de atuação no setor, Lito construiu uma sólida trajetória profissional e dedicou parte importante de sua vida a compartilhar conhecimento e aproximar a aviação da sociedade”, atesta o comunicado, destacando a maior contribuição do influenciador para o setor.

Piloto e mecânico de manutenção aeronáutica, Lito foi o criador do canal Aviões e Música, com o qual tornou-se uma das principais referências na divulgação de conhecimento sobre aviação no Brasil. “Com linguagem acessível e compromisso com a informação, Lito contribuiu para esclarecer dúvidas sobre aeronaves, segurança operacional e o funcionamento do setor aéreo, além de ajudar milhares de passageiros a compreender melhor a experiência de voar e a superar o medo de viajar de avião”, destaca a Anac.

A agência lembrou ainda um encontro com o influenciador em 2018, quando ele visitou a sede da instituição, em Brasília, “onde compartilhou sua experiência e conhecimento com os servidores”. “A Anac reconhece e agradece sua importante contribuição para a disseminação do conhecimento sobre a aviação e para o fortalecimento da cultura de segurança operacional no Brasil”, aponta a nota, se solidarizando com a família, amigos e admiradores.