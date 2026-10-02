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Comportamento

Anac aponta grande contribuição de Lito Sousa na aviação

Agência lamentou a morte do influenciador e destacou o legado deixado por ele

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 12h06
Homem de barba e cabelo escuro, vestindo blusa preta, gesticula com as mãos abertas. Ao fundo, prateleiras com um globo terrestre iluminado, miniaturas de aviões e um toca-discos com um vinil
Lito Sousa, youtuber do canal Aviões e Músicas  (Reprodução/Youtube)
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Anac aponta grande contribuição de Lito Sousa na aviação Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou nesta quinta-feira, 1, a morte do influenciador da aviação Lito Sousa, que morreu aos 59 anos, vítima da doença rara e degenerativa Creutzfeldt-Jakob. “Ao longo de décadas de atuação no setor, Lito construiu uma sólida trajetória profissional e dedicou parte importante de sua vida a compartilhar conhecimento e aproximar a aviação da sociedade”, atesta o comunicado, destacando a maior contribuição do influenciador para o setor.

Piloto e mecânico de manutenção aeronáutica, Lito foi o criador do canal Aviões e Música, com o qual tornou-se uma das principais referências na divulgação de conhecimento sobre aviação no Brasil. “Com linguagem acessível e compromisso com a informação, Lito contribuiu para esclarecer dúvidas sobre aeronaves, segurança operacional e o funcionamento do setor aéreo, além de ajudar milhares de passageiros a compreender melhor a experiência de voar e a superar o medo de viajar de avião”, destaca a Anac.

A agência lembrou ainda um encontro com o influenciador em 2018, quando ele visitou a sede da instituição, em Brasília, “onde compartilhou sua experiência e conhecimento com os servidores”. “A Anac reconhece e agradece sua importante contribuição para a disseminação do conhecimento sobre a aviação e para o fortalecimento da cultura de segurança operacional no Brasil”, aponta a nota, se solidarizando com a família, amigos e admiradores.

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