Alunos do Colégio Cruzeiro criam lista que classifica meninas em categorias sexuais

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma lista online chocante criada por alunos do Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, que classificava colegas por categorias de cunho sexual. A instituição repudiou o ato, registrou ocorrência e trabalha no apoio às vítimas, enquanto a autoria é apurada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima.

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a criação de uma lista online em que alunas do Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, foram classificadas em categorias de cunho sexual. O caso é apurado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), que realiza diligências para esclarecer como o material foi produzido e identificar os responsáveis.

A lista foi montada em uma plataforma usada para ranquear pessoas em diferentes níveis. As estudantes foram distribuídas em categorias como GOAT (sigla em inglês para “a melhor de todos os tempos”), comeria no lucro, bêbado vai, me arrependi depois e nem olharia.

Em nota, o Colégio Cruzeiro informou que registrou um boletim de ocorrência e denunciou o conteúdo à plataforma onde a lista foi publicada, que já retirou o material do ar. A instituição afirmou ainda que repudia qualquer atitude que exponha estudantes. Leia o comunicado completo:

O bem-estar e a segurança de nossos alunos são prioridades absolutas no Colégio Cruzeiro e repudiamos qualquer atitude de exposição que os afetem. Assim que tomamos conhecimento dos fatos, acionamos as autoridades por meio de boletim de ocorrência, exigimos a remoção do conteúdo junto à plataforma — o que já foi feito —, alertamos as famílias e iniciamos o apoio integral às alunas e suas famílias.

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Entendemos que o papel da escola vai além do ensino acadêmico, incluindo a formação integral do ser humano. A conduta ética e a responsabilidade digital são temas recorrentes da sociedade contemporânea. Por isso, oferecemos constantemente a nossos três mil alunos, campanhas de conscientização com palestras de juízes, psicólogos, especialistas em tecnologia, delegados, entre outros.

Nossa postura reflete a tradição e os valores de uma instituição que, ao longo de seus 164 anos, formou gerações pautadas pelo respeito e pelo desenvolvimento humano integral. Com base nos princípios e valores educacionais, a escola permanece atenta às medidas pedagógicas que lhe cabem para o zelo e preservação do ambiente formativo.

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Quanto à autoria e punição, no âmbito penal, salientamos que as autoridades competentes estão cumprindo o seu papel investigativo.