Alquimia brasileira: novo bar oferece coquetéis com ingredientes nacionais

Há um interessante movimento na coquetelaria nacional de valorização ao das raízes brasileiras. Bartenders estão explorando misturas, destilados e fermentados tradicionais de formas inovadoras, e o resultado é uma variedade de criações saborosas e cheias de história. O mais novo representante desse fenômeno é o Borbú Banana Bar, que abre as portas nesta quarta-feira, 26, em São Paulo.

Trata-se de uma parceria entre a Companhia dos Fermentados, empresa de Leonardo Andrade e Fernando Goldenstein Carvalhaes que há anos lança produtos que resgatam preparos tradicionais e exploram as possibilidades da fermentação, com o restaurante Banana Verde, tradicional casa dedicada à gastronomia vegetariana. Localizado na Vila Madalena, em São Paulo, acaba de completar 18 anos – um verdadeiro feito, considerando a dinâmica do mercado local.

Os coquetéis são assinados por Isadora Fornari, especialista em bebidas nacionais. E a base de todos eles são as bebidas da Companhia dos Fermentados. Entram, por exemplo, os borbulhantes, como são chamados os espumantes feitos de frutas como cacau, carambola, acerola, cambuci ou mel de abelhas jataí. Ou as sidras de pêssego e maçã. Ou ainda os vermutes, elaborados com uma variedade de botânicos brasileiros.

“Há uma preocupação muito grande com a origem das comidas, mas pouco se fala das bebidas”, diz Leonardo Andrade. “Nossa ideia é propor o começo de uma reflexão sobre o que estamos bebendo“, afirma. Segundo ele, há bebidas no mercado que poderiam ser consideradas ultra processadas, pela quantidade de aditivos. A ideia da Companhia dos Fermentados é justamente oferecer uma alternativa.

A carta é variada, com opções de baixo teor alcoólico. Há opções vínicas, como o Tinto de Verano, uma sangritta dos fermentados que leva laranja, manjericão, hibisco e aceto de cúrcuma, ou o terroso Caiu Cacau, com borbulhante de cacau e vermú de caju dos fermentados, graviola e um toque de jambú. Os preços ficam entre R$ 26 e R$ 35.

A inauguração também marca um importante momento tanto para o Banana Verde, que já é conhecido entre os veganos e vegetarianos, quanto para a Companhia dos Fermentados, que há tempos coloca no mercado algumas das mais curiosas bebidas nacionais. Nos próximos meses, o restaurante deve aprofundar ainda mais a parceria com a elaboração de comidinhas feitas com os fermentados da dupla.