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Comportamento

Agricultor egípcio descobre estátua multicentenária de Ramsés II por acaso

Trabalhador acionou arqueólogos para investigar uma pedra curiosa

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 15h59
Cabeça de estátua antiga, feita de granito cinza-claro, com detalhes do rosto e um toucado real, parcialmente enterrada em solo terroso marrom-acinzentado, em uma escavação arqueológica
Segunda estátua: traços do monarca estão preservados (Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito/Divulgação)
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Um agricultor egípcio arava sua terra quando se deparou com uma rocha coberta por hieróglifos, que lhe chamou atenção. Investigado por uma equipe de arqueólogos, o achado levou ao descobrimento de pedaços de ao menos duas estátua do Rei Ramsés II , que governou o Egito de 1279 a.C. a 1213 a.C.

Feita de granito rosa, o fragmento contem aproximadamente 1,3 metros de comprimento, e tem cravado em sua estrutura dois títulos reais de Ramsés II: “Nesw-Bity” (Rei do Alto e Baixo Egito) e “Sa-Ra” (Filho de Rá, o deus sol), informou o Ministério do Turismo e Antiguidades.

Um bloco de pedra retangular, de cor cinza-rosada, com inscrições circulares e retangulares desgastadas, parcialmente enterrado em terra marrom e pedriscos
Hieróglifos encontrados por agricultou chamou atenção de arqueólogos (Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito/Divulgação)
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Ao escavar a região, os arqueólogos descobriram parte da cabeça de uma estátua de Ramsés II, com aproximadamente 1,6 metros de altura. Os pesquisadores também desenterraram os restos da parte superior do pilar traseiro da estátua, e estimam que a estátua completa poderia ter até 8,5 metros de altura.

Fragmento de uma estátua antiga, representando uma cabeça humana de perfil, com traços egípcios, parcialmente desenterrada em solo arenoso e pedregoso
Estátua: cabeça de estátua de Ramsés II estava enterrada na região (Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito/Divulgação)
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Uma segunda estátua do monarca também foi descoberta no local, medindo aproximadamente 2,4 metros de comprimento. “Fiquei surpreso e feliz quando descobriram mais antiguidades. Disseram-me que isso poderia mudar a história da região”, disse à CBS News o agricultor al-Shahat, que acionou os arqueólogos ao estranhar os fragmentos encontrados em suas terras.

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Hisham El-Leithy, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, afirmou que as escavações e os estudos continuarão na esperança de encontrar mais peças e compreender a relação entre os objetos e o sítio arqueológico. Com o tempo, esse trabalho deverá proporcionar aos pesquisadores uma visão mais clara das duas estátuas e de como a área se desenvolveu durante o período do Antigo Egito. 

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Arqueologia
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