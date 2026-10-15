Agricultor egípcio descobre estátua multicentenária de Ramsés II por acaso

Um agricultor egípcio arava sua terra quando se deparou com uma rocha coberta por hieróglifos, que lhe chamou atenção. Investigado por uma equipe de arqueólogos, o achado levou ao descobrimento de pedaços de ao menos duas estátua do Rei Ramsés II , que governou o Egito de 1279 a.C. a 1213 a.C.

Feita de granito rosa, o fragmento contem aproximadamente 1,3 metros de comprimento, e tem cravado em sua estrutura dois títulos reais de Ramsés II: “Nesw-Bity” (Rei do Alto e Baixo Egito) e “Sa-Ra” (Filho de Rá, o deus sol), informou o Ministério do Turismo e Antiguidades.

Continua após a publicidade

Ao escavar a região, os arqueólogos descobriram parte da cabeça de uma estátua de Ramsés II, com aproximadamente 1,6 metros de altura. Os pesquisadores também desenterraram os restos da parte superior do pilar traseiro da estátua, e estimam que a estátua completa poderia ter até 8,5 metros de altura.

Continua após a publicidade

Uma segunda estátua do monarca também foi descoberta no local, medindo aproximadamente 2,4 metros de comprimento. “Fiquei surpreso e feliz quando descobriram mais antiguidades. Disseram-me que isso poderia mudar a história da região”, disse à CBS News o agricultor al-Shahat, que acionou os arqueólogos ao estranhar os fragmentos encontrados em suas terras.

Hisham El-Leithy, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, afirmou que as escavações e os estudos continuarão na esperança de encontrar mais peças e compreender a relação entre os objetos e o sítio arqueológico. Com o tempo, esse trabalho deverá proporcionar aos pesquisadores uma visão mais clara das duas estátuas e de como a área se desenvolveu durante o período do Antigo Egito.

Continua após a publicidade