Aeroporto internacional de Porto Alegre reabre depois de dois meses

O mais importante do estado e um dos principais do país, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a operar nesta segunda-feira, 15, depois de 73 dias fechado. A notícia é uma alívio para a economia do estado, que precisa se levantar depois do baque das enchentes, que arrasaram a capital e cidades no entorno. Caso reabrisse em dezembro, como foi cogitado, os prejuízos acumulados poderiam chegar a R$ 3,2 bilhão, de acordo com os cálculos da Fraport, empresa responsável pelo aeroporto.

Mas o Salgado Filho não volta com toda capacidade, ao menos por enquanto. Os danos causados pelas enchentes nas pistas ainda passam por inspeções técnicas e por isso não há data ainda para a reabertura total. Lá, serão feitos apenas o check-in dos passageiros e o controle da segurança. O embarque e desembarque de fato continuam na base de Canoas, a 10 quilômetros do local, que antes da reabertura, também concentrava o check-in, realizado em um shopping nas proximidades. Isso não acontece mais. A boa nova, para o conforto dos passageiros, é que a área de alimentação também voltou a funcionar no Salgado Filho. É a normalidade voltando aos poucos.

Entenda como proceder no aeroporto:

O check-in de passageiros e o controle de segurança serão feitos nos pisos 2 e 3 do terminal internacional do Salgado Filho, áreas não impactadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Como o terminal doméstico ainda passa por reformas, os passageiros de voos para outras localidades do país são encaminhados para fazer o embarque em uma área adaptada.

A ligação entre os dois aeroportos é feita por ônibus. Há sinalizações espalhadas por lá que informam o local para pegar esses traslados, com destino à Base Aérea de Canoas, a cerca de 10 quilômetros do aeroporto Salgado Filho.

O trajeto entre os dois aeroportos leva 15 minutos, por isso as autoridades aeroportuárias pedem que os passageiros cheguem com 3 horas com antecedência.