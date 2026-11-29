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Tradição milenar finlandesa, as saunas passam por uma vibrante reinvenção pop no Ocidente. Alinhadas à cultura wellness, elas deixam o isolamento para se tornarem clubes de conexão social, alívio do estresse e rituais com banhos de gelo. Descubra os impactos dessa nova febre para a saúde.

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Em certos países, sauna é assunto muito sério — e em nenhum deles tal paixão é tão intensa quanto na Finlândia. Tradição que remonta aos povos nômades da região, esse culto resulta em impressionantes 3,3 milhões de saunas no território de 5,6 milhões de habitantes, maior número per capita de estabelecimentos no planeta. No restante do mundo ocidental, nada se compara a isso. Mas, de tempos em tempos, o negócio do vapor passa por uma reinvenção e ganha tração pop até abaixo do Equador. A mais recente onda de redescoberta das saunas está acontecendo agora. Em uma releitura contemporânea, elas se converteram em locais de socialização embalados pela chamada cultura well­ness — em bom português, uma tendência nos serviços voltada à promoção do bem-estar.

Puxado pela América do Norte, o movimento transforma as saunas em verdadeiros clubes sociais de busca pelo bem-estar. Em meio ao cotidiano acelerado da era digital, elas viraram templos de relaxamento e cuidados com o corpo e a alma — o que engloba uma série de atividades que vão da ioga à meditação, passando por modalidades de ginástica. Em um levantamento do Global Wellness Institute com casas de banho e espaços de bem-estar termal neste ano, a maioria de origem americana, 46% dos negócios em funcionamento contavam com uma sauna projetada para atividades em grupo, de rituais guiados a eventos. A socialização é um ponto forte nos novos negócios do ramo. A franquia Thermaculture, com quatro unidades nos Estados Unidos, deixa claro em sua divulgação: “Conectar-se é encorajador”.

O carro-chefe do local fornece uma ideia do menu das novas casas. É a terapia de contraste, resultado do choque térmico de uma sessão na sauna seguida da imersão numa banheira de gelo. A Othership, fundada originalmente no Canadá, se consolidou com unidades na cidade de Nova York, oferecendo sessões de respiração guiada e alongamentos dentro da sala quente. Mas foi além: tem até raves com DJs internacionais, como Diplo, animando a pista de dança.

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A festa calorosa, porém, não tem bebidas alcoólicas, reforçando as iniciativas como uma opção sóbria alinhada à cultura wellness. No Brasil, a Kontrast segue parâmetros parecidos como pioneiro social wellness club, localizado no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Mesclando atividades físicas com atenção à espiritualidade, o estabelecimento se define como um refúgio do frenesi da capital paulista. Os associados dispõem de acesso ilimitado a serviços como saunas, banhos gelados, ioga e meditação. “São pessoas que querem se conectar com outras do mesmo estilo de vida”, diz Taíse Arioli, sócia do empreendimento, aberto no ano passado. “Entra naquele conceito do third place (terceiro espaço). Então, você tem seu espaço para trabalhar, sua casa e o espaço de convivência, que no nosso caso é a Kontrast”, completa a empresária. O investimento para usufruir desse mundo à parte tem custo de 990 reais de mensalidade — ou 189 reais para participar de eventos avulsos.

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Para além da diversão e do contato social, a sauna pode até trazer benefícios reais à saúde, como provam os estudiosos do país que é o maior entusiasta dessa prática. Uma pesquisa da Universidade da Finlândia Oriental aponta a redução da pressão arterial em trinta minutos de sauna e aumento da capacidade cardíaca, com efeitos benéficos similares aos de um exercício de média intensidade. Outra pesquisa finlandesa publicada neste ano indicou, ainda, que o aquecimento causado pela sauna permite que células de defesa sejam ativadas pelo organismo em busca de possíveis agentes causadores de doenças. A sauna é geralmente segura para adultos saudáveis, mas indica-se a consulta prévia a um médico para pessoas com doenças cardiovasculares, diabetes severo, problemas nos rins e epilepsia, assim como gestantes e lactantes, de acordo com o Departamento de Medicina da Universidade de Stanford. De resto, vale a pena relaxar e aproveitar os alegados benefícios da terapia do vapor.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023