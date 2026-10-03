A sacola de supermercado que virou febre e chega a custar mais de 2 mil reais

Uma simples sacola reutilizável de supermercado ganhou status de item de moda e virou objeto de desejo nas redes sociais. As ecobags do Trader Joe’s, rede norte-americana conhecida pelos preços acessíveis, conquistaram consumidores em diferentes países e passaram a aparecer até em plataformas de revenda por valores muito acima do original. O fenômeno ganhou força principalmente com as Mini Canvas Totes, lançadas em 2024. Pequenas, coloridas e com o tradicional logotipo da rede, elas viralizaram no TikTok e passaram a ser disputadas a cada novo lançamento. A estratégia de colocar no mercado modelos e cores por tempo limitado também ajudou a transformar as bolsas em itens de coleção.

Nos Estados Unidos, as versões mini são vendidas oficialmente por cerca de 3 dólares, o equivalente a aproximadamente 15 reais. No Brasil, entretanto, onde o Trader Joe’s não possui lojas, a dificuldade de acesso fez os preços dispararem. Há anúncios de modelos que saem por até 2 mil reais em plataformas de revenda. A febre foi tamanha que a tote bag da rede apareceu no Lyst Index, ranking que acompanha os produtos de moda que despertam maior interesse dos consumidores. No primeiro trimestre de 2026, a bolsa ficou na oitava posição entre os itens mais desejados, ao lado de peças de grifes como Chanel e Saint Laurent.

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A escassez é parte importante da história. Novas versões costumam chegar às lojas em quantidades limitadas e provocam filas de consumidores. Em julho, compradores chegaram de madrugada a unidades da rede para garantir as bolsas, enquanto alguns modelos reapareceram no mercado secundário por preços muito superiores ao original. Entre as opções que já ganharam os holofotes estão as versões clássicas em vermelho, amarelo, azul-marinho e verde, além de modelos em tons pastel, listrados, microbolsas e edições sazonais. Em setembro de 2026, por exemplo, a rede lançou uma nova coleção de mini totes inspirada no Halloween, novamente por 3 dólares.